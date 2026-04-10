屏東某復健中心經營不善竟私刻6醫生印章 詐領健保補助400多萬

屏東市一間精神復健中心負責人、曾姓職能治療生竟因中心經營不善，私下刻6名醫生印章，偽造轉介單據，向健保署不實申報，領取醫療費用，長達1年，詐領400多萬元。屏東地院審理後，判曾男涉偽造文書罪，判處有期徒刑1年8月，可易科罰金，緩刑5年等，可上訴。

曾姓職能治療生在2023年3月到同年9月間，偽刻6名醫生職章，從2023年3月到2024年5月間，以偽刻6名醫生職章，用在「全民健康保險慢性精神病患社區復健轉介醫囑單及申請書」偽造轉介單，讓患者轉介到該社區復健中心，造成醫師對慢性精神病患社區復健轉介管理的正確性。

判決指出，曾姓職能治療生共虛報健保點數416萬6250點，1點為1元，一年詐領416萬6250元。經查，健保給付費用採按月申報，審核後給付。曾姓職能治療生從2023年3月18日到2024年5月1日，各該月份內均多次向健保署申報不實醫療紀錄。

判決指出，健保是保障國人生命、身體健康而設的社會保險，曾男身為精神復健中心負責人，應恪遵相關法令，妥善運用醫療資源，竟因中心經營不善，為圖不法利益，偽造轉介單並據以向健保署不實申報，進而領取醫療費用，動搖醫療給付正確性與公信力，危害全民健保制度。

判決指出，曾男的犯罪時間長達1年多，是反覆、多次實施行為，詐領400多萬元鉅額費用，影響健保署對醫療費用核撥及管理正確性。考量曾犯後坦承犯行，態度尚稱良好，判偽造文書罪，判處有期徒刑1年8月，可易科罰金，緩刑5年。

判決指出，緩刑條件，曾男犯後坦承犯行，業務不實申報健保點數全數扣抵完畢。另外斟酌健保署相關函文，酌予參考預計罰鍰金額833萬2500元，曾男在判決確定起3年內，匯款833萬2500元至健保署帳戶，又為使曾男產生警惕、促其改過遷善，填補對國家、社會造成損害，曾男在判決確定日起1年內，向公庫支付35萬元，完成法治教育課程2場次，緩刑期間付保護管束。可上訴。

屏東縣府衛生表示，該社區復健中心在2023年1月12日開業，可收案38人，評鑑合格效期2024年1月1日至2027年12月31日。全案進入司法程序，衛生局將依法辦理行政調查，查明事實後將依職能治療師法第33條及相關規定處辦。本案涉及健保費用申報部分，將加強宣導轄內醫事人員遵循健保申報相關規定。