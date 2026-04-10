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被控吞7千萬公款 北投慈航寺住持遭求重刑

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

士林地檢署。本報資料照片
士林地檢署。本報資料照片

台北市北投慈航寺住持釋常禪法師，被控把寺廟公款視為個人金庫，七年內挪逾七千萬元用於個人投資期貨、建置電視台及私人放款，士林地檢署痛批「滿口佛理卻利慾薰心」，且迄今未繳回犯罪所得，惡性非小，依公益侵占罪起訴，建請法院從重量刑。

士檢指出，釋常禪二○○六年起擔任慈航寺住持兼管理人，綜理財務，依規定，寺廟收入應用於弘揚教義及興辦公益，收支盈餘嚴禁轉入私人名義，然釋常禪自二○一八年至二○二五年，指示賴姓女會計把第一銀行專戶的公款轉入私帳，侵占七千零四四萬餘元。

釋常禪挪一千五百萬元與友人合夥投資期貨，並拿二千萬元支付電視台建置與軟體開發費用，還把三千五百多萬元公款轉作私人放款，對象包括屏東東林苑和多名助理信徒；寺廟修繕的五萬六千元退款，釋常禪也指示廠商匯入他帳戶。

檢方指出，釋常禪身為住持卻中飽私囊，除依公益侵占罪起訴，也聲請沒收法院已裁定扣押的財產，包括名下破千萬元保單及新北市、屏東縣的三筆土地。

北投 慈航寺 住持 公款

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