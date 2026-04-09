女嬰誤吞異物釀悲劇…保母過失致死罪 法院判刑11月還要賠610萬

屏東縣50多歲保母蔡女在照顧5個多月女嬰時，讓女嬰在二樓獨處時，女嬰拿取不明異物放入口中，異物梗塞，女嬰送醫不治。刑事部分，蔡女犯過失致死罪，屏東地院判處11月，上訴中。女嬰雙親提告求償，民事部分，法院近日判決，蔡女要賠女嬰的父母親各300多萬元，總共賠610萬餘元。可上訴。

全案發生在2024年3月4日下午1時許，保母蔡女在2樓房間用護理巾擦拭女嬰口水，讓女嬰趴在隨手可及的玩具處所，蔡女就到1樓，獨留女嬰在2樓房間，後來蔡女回到2樓房間，發現女嬰臉色蒼白，無呼吸心跳，自行採取急救措施約5分鐘後，抱著女嬰到附近派出所求救。

女嬰送到屏東基督教醫院急救，未料同年4月27日，女嬰因引發缺氧性腦病變宣告死亡。

刑事部分，蔡女犯過失致死罪，屏東地院判處11月有期徒刑，全案上訴二審。

民事部分，女嬰的雙親提告主張蔡女要賠女嬰的父母親各700多萬元。屏東地院審理認為，蔡女因疏於監督照顧導致女嬰死亡，案發時女嬰尚未滿一歲，女嬰父母親突遭意外痛失至親，法院綜合考量後，判處蔡女賠償女嬰父母親各300多萬元，共610萬餘元，可上訴。