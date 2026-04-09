專挑同鄉勒贖食髓知味 越南移工被判應執行徒刑10年4月

越南移阮孟德（中譯名）和范姓、阮姓、武姓越南友人去年4月間，利用阮男Messenger帳號，佯稱要叫車，對同國勞工進行擄人勒贖兩次。彰化地方法院審結，依共同犯擄人勒贖、結夥三人以上強盜罪，應執行有期徒刑10年月，刑滿或赦免後驅逐出境。

判決書指出，阮孟德與另一名阮姓、武姓友人（今年元月，阮男、武男均被判處應執行有期徒刑10年，刑滿或赦免後驅逐出境）加入以范家富（中譯音，犯案另結）為首的擄人勒贖、強盜集團，阮孟德、范家富與阮姓、武姓男子去年4月利用阮男Messenger帳號聯絡白牌計程車司機武姓男子，佯稱要叫車，武男乘坐同鄉阮信（中譯名）的車子到指定地點鹿港鎮某巷。

到達目的地，阮孟德等4人上車後，范家富徒手毆打武男的臉頰和後腦，阮孟德抓住武男以控制行動，並脅迫必須匯款到范家富指定的越南軍隊股份商業銀行帳戶，武男為求脫身，聯絡姊姊、女友、哥哥先後匯款越南盾合計2千萬元（折合新台幣約2萬6千元），范家富確認款項匯入才釋放武男。阮信與范家富為舊識，未遭不法對待。

范家富、阮孟德等4人食髓知味，同年4月間又用相當手法約出白牌計程車司機阮德富（中譯音），阮德富到達指定地點鹿港鎮某巷，范家富等4人上車後命令阮德富改坐後座，范家富開車、阮孟德坐副駕駛座，另兩人坐阮德富的左右以控制行動，共同強盜阮德富車上現金6千元，再從阮德富帳戶轉出越南盾500萬元（折合新台幣約6千元）。

阮孟德否認有何擄人勒贖、強盜等犯行，辯稱已先下車都不知情。同夥阮姓、武姓男子都稱看到范家富打人，沒看到阮德富做什麼。被害人武姓司機稱被阮猛德用手抓住肩膀控制行動，並和范家富等人在一條田間小路打他。

地方法院審結，阮孟德否認犯行，遭緝緝始到案的犯後態度，暨考量他為外國人竟在本國犯下擄人勒贖、強盜犯行，嚴重破壞我國社會秩序與國人生活財產安全，及犯罪動機、未與被害人等人達成民事和解，暨審酌他的素行、智識、家庭狀況、所造成損害等一切情狀，並兼衡刑罰經濟與公平、比例等則等節，定其應執行之刑以資懲儆。