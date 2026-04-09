防賄開戰！金門檢警調聯手布網 鎖定地下賭盤與境外勢力

金門地區年底地方公職人員選舉將至，為防範賄選與暴力介入，金門地檢署提前啟動查察部署，今日上午召開「115年地方公職人員選舉查察期前策略會議」，整合檢、警、調、廉與移民等機關能量，強化橫向聯繫與縱向指揮，宣示以「情資共享、即時反應、同步偵辦」為查察主軸，全力維護選風清明。

金門地檢署指出，金門地區人口結構緊密，宗族與人際網絡交織，選舉動員力強，也使查賄工作面臨更高挑戰，因此在選舉進入關鍵階段前，即提前盤點潛在風險區域與不法樣態，盼透過跨機關整合，提升整體查察效能。

會議由檢察長趙燕利主持，包括福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增、金門縣警察局副局長蘇有義、法務部調查局福建省調查處簡任秘書蔡鑫魁等人都出席與會，移民署金門縣專勤隊、金門憲兵隊、金門縣警察局刑事警察大隊、金湖分局、金城分局、金門縣政府政風處、民政處及金門縣各戶政事務所均派員與會，各機關針對轄內選情、地方民情與可能涉及賄選風險進行專案報告，並就查察策略交換意見。

會中盤點多項常見及新興不法手法，包括金錢買票、招待旅遊、餐會動員、機票補助、暴力介入、地下賭盤操盤、幽靈人口遷入、假訊息散布，甚至境外勢力干預選舉等情形，列為後續查察重點。

趙燕利於會中裁示，由地檢署統籌各查賄機關，建立跨機關情資整合平台，並持續召開工作會議滾動檢討查緝策略，確保蒐證嚴謹、偵辦即時，同時，也將啟動反賄選宣導，強化民眾法治觀念，提升社會對乾淨選舉的共識。此外，針對投票日前後可能出現的治安風險，會中也預先規劃維安應變機制，期能兼顧查賄與治安，確保選舉過程平順。

金門地檢署強調，選舉查察不僅是執法工作，更是守護民主制度的重要一環，呼籲各機關持續合作、落實查察作為，共同維護公平、公正的選舉環境。

金門地檢署今日上午召開「115年地方公職人員選舉查察期前策略會議」，整合檢、警、調、廉與移民等機關能量，會議由檢察長趙燕利（右二）主持，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增（左二）到場指導。圖／金門地檢署提供