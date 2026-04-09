桃檢鐵腕溯源稽查不中斷 今直搗塑膠包材上游阻囤積哄抬

台北市北投區慈航寺住持釋常禪法師，被控侵占信眾捐款逾7000萬元，士林地檢署依公益侵占罪起訴，請求法院從重量刑，而負責寺廟帳務的賴姓女會計因協助將公款挪至釋常禪個人帳戶，被依幫助公益侵占、使公務員登載不實等罪嫌送辦，不過士檢考量賴女無前科、坦承犯行，且多年來無償擔任會計人員，認定她虔誠向佛，因一時不察遭「不肖比丘」指示犯罪，今偵結予以緩起訴處分。

2026-04-09 14:14