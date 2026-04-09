快訊

美伊停火瀕臨破局 大陸成為關鍵調停者？美高官曝停火條件不一致

長照壓力大…獨生女毆打癌父致死 她上訴求判輕一點遭駁回理由曝

外資買超317億元 買超友達13萬張最多…這兩檔老AI股也獲大買

聽新聞
0:00 / 0:00

桃檢鐵腕溯源稽查不中斷 今直搗塑膠包材上游阻囤積哄抬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

近期全球石化原料供給緊縮，為穩定民生物價，桃園地檢署上月底啟動「民生犯罪聯繫平台」聯手桃市府多局處、桃園市調處共組聯合稽查小組，隨即展開全天候監控，今天更是溯源稽查塑膠包材上游廠商，嚴防不肖業者惡意囤積，捍衛民眾荷包。

桃園地檢署民生專組檢察官劉威宏率同檢察事務官，會同市調處調查官、桃市警局、法務局消費者保護中心消費保護官、經發局市場科等聯合稽查成員，自清明連假突襲桃園北中南三大菜市場，持續深入量販店及五金生活用品店訪查不中斷，全面掌握市場供需與價格動態。

今天一早再依檢察長張春暉指示，檢察官劉威宏又率「民生犯罪聯繫平台」聯合稽查成員突襲轄內塑膠包材上游廠商進行稽查，稽查重點包括原料進貨來源、產能狀況及成品銷售情形，防範惡意減產或哄抬價格；經實地查訪，業者表示塑膠食品包材售價隨原料成本正常調整，出貨亦無異常，但呼籲下游客戶避免大量下單，以免造成囤積。

桃檢強調，將持續配合法務部及高檢署「全時監測、即時應處」政策，透過跨機關合作嚴密監控民生必需品市場，一旦發現非法囤積或哄抬物價行為，將立即查辦，遏止不法；呼籲民眾無需恐慌囤貨，業者亦應善盡企業社會責任，配合政府政策，共同維護市場秩序與民生穩定。

桃園地檢署民生專組檢察官劉威宏今早率「民生犯罪聯繫平台」聯合稽查成員突襲轄內塑膠包材上游廠商進行稽查。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署民生專組檢察官劉威宏今早率「民生犯罪聯繫平台」聯合稽查成員突襲轄內塑膠包材上游廠商進行稽查。圖／桃園地檢署提供

桃園地檢署民生專組檢察官劉威宏今早率「民生犯罪聯繫平台」聯合稽查成員突襲轄內塑膠包材上游廠商進行稽查。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署民生專組檢察官劉威宏今早率「民生犯罪聯繫平台」聯合稽查成員突襲轄內塑膠包材上游廠商進行稽查。圖／桃園地檢署提供

法務部 桃園 桃園地檢署

延伸閱讀

第1季CPI低於原本預估 鄭麗君：政府穩定物價初見效果

政府穩定物價初見效果 政院：第1季CPI低於原本預估

調查局出動1082名調查官稽查物價 查訪727家廠商

塑膠袋之亂 經濟部：包材、醫材供應量沒問題

相關新聞

聽命住持挪用公款逾7千萬！北投慈航寺女會計「虔誠向佛」獲緩起訴

台北市北投區慈航寺住持釋常禪法師，被控侵占信眾捐款逾7000萬元，士林地檢署依公益侵占罪起訴，請求法院從重量刑，而負責寺廟帳務的賴姓女會計因協助將公款挪至釋常禪個人帳戶，被依幫助公益侵占、使公務員登載不實等罪嫌送辦，不過士檢考量賴女無前科、坦承犯行，且多年來無償擔任會計人員，認定她虔誠向佛，因一時不察遭「不肖比丘」指示犯罪，今偵結予以緩起訴處分。

獨／男衝撞台中成吉思汗健身房！館長引網友留言求償百萬商譽損失 敗訴確定

台中市林姓男子前年5月間，前往「館長」陳之漢在台中市經營健身房應徵未果，同年6月間駕駛貨車衝撞健身房，未釀傷亡，一、二審認定林有殺人不確定故意，判刑5年8月，更一審則認定，林衝撞前有「有先看有沒有人」，無殺人不確定故意，改依強制、毀損罪，判刑1年6月，陳另求償場內損失13萬元，法院判賠確定，不過求償商譽損失100萬元部分，二審昨審結，認定陳提供的網友留言，無法證明商譽因此案受損，判免賠確定。

憲訓中心士官私事急離營 竟偽造假單 盜用公印罪遭訴

新北市五股區憲兵訓練中心學生第二大隊一位負責監廚的廖姓士官，去年6月11日近中午時分，因私人事務急欲離營外出，竟大膽潛入大隊辦公室，盜用分隊長及輔導長公印蓋假單，成功矇騙大門衛兵後下午再自行返隊。案經憲兵指揮部新北憲兵隊移送偵辦，新北地檢署依刑法盜用公印罪將廖男起訴。

防賄開戰！金門檢警調聯手布網 鎖定地下賭盤與境外勢力

金門地區年底地方公職人員選舉將至，為防範賄選與暴力介入，金門地檢署提前啟動查察部署，今日上午召開「115年地方公職人員選舉查察期前策略會議」，整合檢、警、調、廉與移民等機關能量，強化橫向聯繫與縱向指揮，宣示以「情資共享、即時反應、同步偵辦」為查察主軸，全力維護選風清明。

桃檢鐵腕溯源稽查不中斷 今直搗塑膠包材上游阻囤積哄抬

近期全球石化原料供給緊縮，為穩定民生物價，桃園地檢署上月底啟動「民生犯罪聯繫平台」聯手桃市府多局處、桃園市調處共組聯合稽查小組，隨即展開全天候監控，今天更是溯源稽查塑膠包材上游廠商，嚴防不肖業者惡意囤積，捍衛民眾荷包。

台南除夕夜燒烤店命案 老闆防衛過當判賠死者雙親650萬餘元

台南鄭姓男子為朋友債務與東區燒烤店周姓老闆在臉書上互嗆，前年除夕夜找來胞兄分持斧頭、球棒前往周男店面討公道，周拿折疊刀反擊，刺傷鄭胸部後送醫不治，一、二審均認周防衛過當，認他犯傷害致死判刑6年外，另民事賠償部分，台南地院判周應給付死者雙親共650萬餘元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。