聽新聞
0:00 / 0:00
桃檢鐵腕溯源稽查不中斷 今直搗塑膠包材上游阻囤積哄抬
近期全球石化原料供給緊縮，為穩定民生物價，桃園地檢署上月底啟動「民生犯罪聯繫平台」聯手桃市府多局處、桃園市調處共組聯合稽查小組，隨即展開全天候監控，今天更是溯源稽查塑膠包材上游廠商，嚴防不肖業者惡意囤積，捍衛民眾荷包。
桃園地檢署民生專組檢察官劉威宏率同檢察事務官，會同市調處調查官、桃市警局、法務局消費者保護中心消費保護官、經發局市場科等聯合稽查成員，自清明連假突襲桃園北中南三大菜市場，持續深入量販店及五金生活用品店訪查不中斷，全面掌握市場供需與價格動態。
今天一早再依檢察長張春暉指示，檢察官劉威宏又率「民生犯罪聯繫平台」聯合稽查成員突襲轄內塑膠包材上游廠商進行稽查，稽查重點包括原料進貨來源、產能狀況及成品銷售情形，防範惡意減產或哄抬價格；經實地查訪，業者表示塑膠食品包材售價隨原料成本正常調整，出貨亦無異常，但呼籲下游客戶避免大量下單，以免造成囤積。
桃檢強調，將持續配合法務部及高檢署「全時監測、即時應處」政策，透過跨機關合作嚴密監控民生必需品市場，一旦發現非法囤積或哄抬物價行為，將立即查辦，遏止不法；呼籲民眾無需恐慌囤貨，業者亦應善盡企業社會責任，配合政府政策，共同維護市場秩序與民生穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。