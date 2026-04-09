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台南除夕夜燒烤店命案 老闆防衛過當判賠死者雙親650萬餘元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南鄭姓男子為朋友債務與東區燒烤店周姓老闆在臉書上互嗆，前年除夕夜找來胞兄分持斧頭、球棒前往周男店面討公道，周拿折疊刀反擊，刺傷鄭胸部後送醫不治，一、二審均認周防衛過當，認他犯傷害致死判刑6年外，另民事賠償部分，台南地院判周應給付死者雙親共650萬餘元。

案發後，鄭的父母提出刑事附帶民事賠償，向周請求喪葬費、撫養費及精神慰撫金等，經法官審理，認周應給付鄭母389萬餘元、應給付鄭父260萬餘元，合計650萬餘元，可上訴。

檢方起訴，周與鄭間因友人的債務問題，雙方在臉書上起爭執，周與鄭於前年2月9日除夕夜晚間通話，鄭詢問周在何處，鄭遂持斧頭於當晚8時50分許抵達周所經營燒烤店，先用斧頭打破燒烤店門口玻璃後，衝入店內用餐區以斧頭朝周砍去。

周為了保護自己的生命、身體安全，拿出折疊刀1把防衛，但防衛過當，於肢體衝突過程中，以折疊刀持續攻擊鄭身體、左側頭部及胸腔部位，導致鄭因心臟破裂大出血及氣血胸而死亡。

周被訴殺人罪嫌，案經國民法官法庭審理，認周犯傷害致死罪判刑6年，檢辯雙方均不服上訴，二審於今年1月12日駁回。

一、二審均認周男防衛過當，認他犯傷害致死判刑6年外，另民事賠償部分，台南地院也判他應給付死者雙親共650萬餘元。圖／讀者提供
一、二審均認周男防衛過當，認他犯傷害致死判刑6年外，另民事賠償部分，台南地院也判他應給付死者雙親共650萬餘元。圖／讀者提供

殺人 台南 命案

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