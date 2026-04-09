長照壓力大！獨生女毆打癌父致死 她上訴求判輕一點...駁回理由曝光

陳姓女子長期承擔長照壓力，失控毆打罹患肺腺癌的父親數日致死，因她認罪而法院裁定不行國民參與審判，新北地院一審判4年9月徒刑，陳女針對量刑上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

陳女上訴後，在高院審理期間一度改口翻供，供稱只有「案發當天」毆父一次，而非「數日」，並表示法醫研究所報告指父親身體多處瘀傷，但「瘀傷不是我造成的」，當時行準備程序的受命法官提醒「若翻供，刑度有加重風險」。

不過，經律師事後與陳女確認辯論方向後，陳女後續審理期間，仍維持認罪，並沒有反駁檢方起訴事實。

高院指出，陳女上訴意旨指自己長期獨自負擔照護父親的責任、經濟壓力甚大且身心狀況不佳、除酒駕外無其他前科紀錄、已獲親屬諒解等，一審量刑時已經詳加審酌，難認有何違法或不當，認為上訴無理由，而駁回上訴。

另外，陳女雖請求科以最低刑度，但她在檢警偵查初期，對於父親傷勢成因、有無毆打父親、案發現場椅腳為何斷裂等，均諉稱不知，企圖釋出父親死亡與自己無關的訊息，有誤導檢警偵辦方向之嫌。

高院指出，之後因檢察官函詢法醫研究所調查陳父傷勢成因，並在偵訊時就陳父傷勢逐一質問陳女，她才坦認父親傷勢是被自己毆打所致，足見陳女在案件偵查之初，未正視己非、坦承犯行，與犯後始終坦承犯行者有別，因此無從量處最低刑度。

陳女平時與患肺腺癌、無法自理生活的父親同住，並由她單獨扶養照顧父親，還須負擔家中全部開銷及醫療費用，心力憔悴。她2023年1月中旬，認為父親不願配合而情緒失控，多日徒手或持斷裂的椅腳橫條毆打父親，使父親受有四肢多處挫瘀傷、顏面部多處瘀傷及頭皮下出血、腹部多處瘀傷、左臀外側及腹股溝偏外側瘀傷。

陳女2023年1月18日發現父親失去意識，報案求救，但父親送醫仍不治身亡。陳女離婚，孩子已經成年，她2020年前曾在八大行業工作，疫情期間離職，改當清潔工，薪水從原本6、7萬驟減為1萬8千元，她不定時接八大零工。

一審審理考量陳女認罪，她的姑姑們也希望「低調處理」，原本應由國民法官參與審判的命案，新北地院以國民法官法第6條規定，裁定不行國民參與審判。親屬則對案件沒有意見。

一審認為陳女看到父親失去意識即報警求救，聽到父親即便恢復心跳仍可能變成植物人時，依然請救護人員積極搶救，雖然犯後第一時間沒有認罪，但在有律師陪同下即坦承犯行，依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑，判4年9月徒刑。