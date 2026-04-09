大陸進口再網售LV等仿冒精品月營收破百萬元 刑事局逮IG網路賣家

刑事警察局智慧財產權偵查大隊，去年發現有IG網路賣家販售仿冒LV、CHANEL、HERMES、DIOR等精品，去年10月到今年3月，陸續搜索、約談31歲侯姓女子、35歲陳男、鍾男、高男等人到案，警方起獲仿冒精品229件。經相關商標權利人辨識真偽，確認都是仿冒品，侵權市值達1135萬元。

刑事局智財偵查大隊偵一隊在去年7月間，接獲財政部關務署台北關移送冒名報關進口仿冒CHANEL及HERMES商標商品的違反商標法案件，警方深入追查，這批仿冒品實際收件人為經營社群軟體Instagram帳號及LINE社群的網路賣家，立即組成專案小組，案經蒐證完備後，去年10月持搜索票，在嘉義市西區查獲侯姓女子等人。

警方指出侯女等人的貨源，是從中國大陸廠商進貨奢侈品牌仿冒商品，四人分工經營IG帳號及Line社群販售仿冒精品，專案小組在嘉義市西區執行搜索，共計查扣仿冒LV、CHANEL、HERMES、DIOR等商標精品229件、iphone手機2支、出貨訂單1批及相關電磁紀錄。

侯女為吸引消費者購買，主打只賣「正品級」、「頂級」商品，甚至宣稱可進出專櫃。嫌犯透過通訊軟體微信向中國大陸廠商進貨，再以進貨價2至3倍價格販售，舉例來說，價值近9萬元的精品包，侯女以5千元進貨後，號稱因為從源頭取貨，只販售一萬餘元，因此吸引不少民眾購買，平均月營業額超過100萬元，警方詢問侯女等人後，全案依違反商標法罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

刑事局智財大隊搜索，起獲大批仿冒精品。記者廖炳棋／翻攝

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