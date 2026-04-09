子伴9旬母屍體逾1年後棄山區 嘉檢起訴遺棄罪

台南市傅姓男子被控去年將照顧多年的9旬母親屍體遺棄在嘉義縣山區，供稱是要讓母親回歸自然；經檢警調查並解剖相驗，並無外傷及毒藥物反應，依遺棄屍體罪嫌起訴。

嘉義地檢署表示，傅男的女兒去年10月間報案，指父親及90歲祖母同時失聯，且接到父親訊息指稱「妳的阿嬤快到終點了，要帶她出門」等，因擔心會有不測，立即報警處理。警方發現傅男手機定位在南投縣，於同年月21日在南投一間民宿找到傅男，並未發現傅男的母親。

嘉檢指出，傅男一開始指稱將母親屍體棄置南投塔塔加山區，警方搜山並無任何發現。傅男後來又改口是棄置嘉義縣中埔鄉山區邊坡，警方於同年月23日找到傅男母親屍體，由近40層垃圾袋包裹住，最外層還用睡袋套著。

嘉檢表示，經檢警會同法醫相驗，9旬死者已呈屍蠟化，檢視身體無特別嚴重腐敗處，沒有明顯外傷，解剖報告鑑定無外力介入，以及無毒藥物反應。

嘉檢指出，住在台南官田的傅男平時獨自照顧臥床的母親已有8年。他供稱，母親於民國113年1月下旬過世，由於不捨，將母親遺體一直放在家中陪伴，若產生味道，就會包裹垃圾袋，並用膠帶上下裹住；約在去年4月至7月間，才將母親遺體載出放置山區回歸大自然，這種方式經與母親生前討論同意。