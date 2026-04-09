預謀半年！他精心計劃、模擬路線幫鍾文智潛逃 法院判決有罪理由曝光

經濟要犯連一鮑魚前董座鍾文智棄保潛逃，而同鄉友人鄭畯中、游致暐、馮建英被控開車協助鍾逃至宜蘭頭城，再讓鍾搭船偷渡大陸，檢方依藏匿人犯罪嫌起訴3人，台北地方法院今判決鄭6月得易科罰金之刑、游無罪；馮建英則在通緝中。

鍾文智是連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人，15年前炒作新加坡商揚子江船業公司等5檔TDR獲利4億多元，台灣高等法院前年加保2000萬元用以防逃，解除科技監控；最高法院去年3月12日依證券交易法、洗錢等罪判刑，累計30年5月徒刑定讞，檢方雖啟動防逃機制，但鍾同日棄保潛逃，檢方翌日發布通緝。

檢方起訴指出，鍾文智解除科技監控後和鄭畯中、馮建英「多次模擬逃亡路線」，最高院判決當日下午2時許，鍾從台北市搭計程車到新北市石碇區，下午3時許在靜安路一段下車，再搭上鄭駕駛的銀色轎車，馮也在車上，懸掛偽造車牌後，3人同車前往新北市平溪區台二丙線某處，轉搭同夥游致暐駕駛的另一輛轎車，一路朝宜蘭頭城交流道下匝道方向逃逸。

檢方追查，鍾文智在宜蘭躲藏一天後，隔日疑搭乘不明船隻偷渡至大陸，游則在3月25、27日涉湮滅證據，以10萬元、19萬8000元賣掉車輛。

檢方認定，鄭畯中等3人涉犯刑法使犯人隱避之藏匿人犯罪嫌及行使偽造特種文書等罪嫌，鄭、游到案未坦承犯行，均具體求刑1年8月，逃亡約1年的馮建英另案由新北地檢署通緝中。

台北地院審理認為，鄭畯中嚴重妨害國家司法權的行使，但考量他坦承犯行、態度尚佳，因此判決6月得易科罰金之刑，雖辯護人請求宣告緩刑，但依照鄭自承從2024年8、9月開始，就依照鍾文智指示，與馮建英同住、隨時待命，並多次模擬路線，顯然是長期預謀的精心計劃，不是偶發性犯罪，而未宣告緩刑。

另外，游致暐坦承販售車輛，但否認知悉鍾文智欲潛逃，北院根據監視器畫面、鄭畯中等供述，均查無游有駕車等候、搭載鍾文智前往宜蘭逃匿等情事，罪證不足，而判決游無罪。

經濟要犯鍾文智在最高法院判決當日，經鄭畯中等人協助駕車一路逃亡。圖／台北地檢署提供