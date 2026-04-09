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洗車工開車撞死醫大生...死者父：兒子少活52年 被告關同年才公平

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣吳姓洗車工長期無照駕駛，去年3月間，酒駕Toyota Alphard，撞死陳姓醫學大學生逃逸，一審由國民法官在去年底宣判，依公共危險、肇事逃逸致死罪，判刑10年，全案上訴台中高分院後，今天開庭，擔任主播的陳父出庭，向法官念出1712字的聲明，認為「兒子少活了52年、被告應該要關52年」，以付出代價，此案預定在本月底宣判。

以下為陳父聲明全文：

三位法官（合議庭），我兒的案子我們會提起上訴，原因很簡單，就是判太輕了，我認為一審沒有公平正義，因為只判10年太輕了。雖然這是一起酒駕案件，但更多的本質是肇事者的行為，根本是在走一條必然會殘害到他人的路。

長期無照駕駛、危險駕駛，吳是連上路的資格都沒有，卻開著超過兩噸重的大型休旅車在馬路上超速行駛、連續闖紅燈，宛如開著一台殺人機器在路上橫衝直撞。說穿了肇事者這樣的行為模式，今天不出事，明天也會出事，遲早會出事，終於就是出事了，只是我兒子成了無辜的受害者，替千千萬萬可能受害的用路人擋下這個劫難。

所以，用酒駕致死的框架根本無法充分衡量本案肇事者的惡劣行為，我們提出刑法第185條妨害公眾往來安全罪來上訴，其中「若因而致死，最重可判無期徒刑」。

我認為，奪走一條不到22歲的年輕生命，只判10年，這樣的刑責太輕了；一個前科累累、無照酒駕、闖紅燈、肇事逃逸，極度惡劣的致死行為，只判10年太輕了；以過去案例來看，肇事者還有可能被假釋，只判10年太輕了；台灣酒駕致死案件一再發生，自私僥倖之徒無法警惕，持續傷害善良守法的人，只判10年太輕了。

更令人難過的是，就在兒子的案子一審判決出來之後，相隔僅僅5天，台南又發生酒駕致死案件，48歲的餐廳老闆酒駕高速追撞23歲女清潔員，導致當場死亡。當下我在替這位23歲女清潔隊員哀悼之際，也在想，如果5天前兒子的案子不是判10年，而是判20年、50年，甚至無期徒刑，這個肇事的鴨店老闆不會怕嗎？還敢酒駕上路嗎？

但現實就是這麼殘酷打臉，台灣的司法作為也許有救一條人命的機會，但是結局令人遺憾失望，對於受害者和他們的家屬，我感到哀傷，也憤怒為什麼這樣的悲劇持續上演。

因為我發現，有酒駕行為的人大多是自私自利、心存僥倖、無視他人生命安全，但出了事就推托、逃避、不負責任的俗仔，他們平時在本質上就是不把法律、規則、道德當一回事，等到出事了才假裝後悔甚至裝可憐，那是因為他們終於要面對制裁，才開始害怕、才開始討價還價，膽小的奢望能輕判、能被原諒。

這些酒駕行為一再造成傷害、奪走生命，台灣司法判決的懲戒無法帶來嚇阻作用，是一大原因，只是我看到法界、政界有影響力的人，總是不願意正視承認這個現實，總是用其他冠冕堂皇、其他庶民無法認同的高尚說詞迂迴拖延。

在這種情況之下，我們已經無法天真的期待酒駕致死的案件不再發生，而是無助的擔憂，下一個不幸者會是誰？

2017年金錢豹顏姓酒女三度酒駕毒駕無照闖紅燈，撞死陳姓烘焙師，判刑9.5年，關7年就假釋出獄，民事雖然判超過1000萬的賠償，因為索賠程序太折磨人，最後家屬選擇放棄；2021年高雄愛河畔，黃姓男子酒駕闖紅燈，撞上一家四口，造成1死3重傷，一審判7年10個月，民事判賠3500萬元，但受害家屬至今仍未收到賠償。

以上兩個案例發生之時，社會都是高度關注、群情激奮，然而酒駕致死的懲罰就是這麼輕，無法令這些惡劣自私之徒害怕，所以悲劇持續發生。

2025年3月我兒在台中、然後5月在高雄、12月在台南，又發生一共4起酒駕致死案件，證明了什麼？教育太漫長、科技還要等、修法來不及，但好人的命持續被惡人傷害，站在第一線的司法沒有善盡角色，辜負了社會廣大民眾的期待。

醫生不是上帝，法官也不是菩薩，司法也不該管教育，有罪之人懺悔的背後經常是藏著算計，太多案例證明，憐憫、想教化惡劣之人，只不過是手握法槌的諸官一廂情願，卻讓善良之人付出代價。

最後我想告訴肇事者，你在程序準備庭說，你要上訴，因為判10年太重，你不是故意的。果然你就是如我前面所說的那種人，平常自私自利、心存僥倖、無視他人生命安全，從來不把法律、規則、道德當一回事。

當你一直沒駕照就開車，當你長年交通違規累積罰單10幾萬不繳，當你酒駕還上路，當你踩油門超速，當你一路闖紅燈，當你肇事逃逸的時候，每一件都是故意的。你知道為什麼你會覺得判10年太重嗎？因為你覺得自己的命才是命，別人的命不是命。

我用心深愛、用心栽培的兒子，因為你的惡劣行為失去寶貴生命，我們整個家庭也受到巨大的傷害，我們一輩子都要活在這樣的傷痛中，都是你造成的。

台灣男性平均壽命是74歲，我兒子少活了52年，你覺得關10年太重？公平起見，你應該關52年！期待司法實現公平正義，讓肇事者付出應有代價，讓台灣社會能免除酒駕肇事的恐懼。

台中市吳男（右二）酒駕撞死陳姓醫大生，一審判刑10年，全案上訴台中高分院審理中。圖／報系資料照
台中市吳男（右二）酒駕撞死陳姓醫大生，一審判刑10年，全案上訴台中高分院審理中。圖／報系資料照

酒駕 苗栗縣

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