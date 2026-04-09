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毆死癌父！一審未行國民參審還憐憫輕判4年9月 獨生女上訴遭駁

聯合報／ 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導

陳姓女子照顧罹患肺腺癌的父親，認為父親不配合照料，失控打死他。陳女在新北地院準備程序認罪，雙親又往生、姑姑們盼低調，法院裁定不行國民參審，依傷害直系血親尊親屬致死罪輕判4年9月徒刑。陳女上訴，堅稱僅案發當天毆父非「數日」，台灣高等法院今駁回。

陳女是獨生女，年幼時雙親離婚，由祖母帶大。陳父2021年間罹癌，病情逐惡化，無法自理生活，陳女照顧父親、負擔家計，心力交瘁。2023年1月中旬，陳女認為父親不願配合她的照顧，暴力相向，陳父因橫紋肌溶解症死亡。

陳女表示，沒有人可幫忙照顧父親、沒錢請看護，覺得很累，動手打父親「只是希望父親能配合」。親戚表示，家族長輩認為陳女只需專心照顧病父，龐大的醫藥費讓長輩出，大家都以為她不需要工作賺錢；但陳女表示「沒有人跟她講可以跟長輩拿錢、沒有人支援」，她只好出去工作。

陳女離婚，孩子成年，她曾在八大行業工作，疫情期間改當清潔工，6、7萬的薪水驟減為1萬8千元，她不定時接八大零工。

新北地院審理時，親戚都對本案沒有意見，還有人希望從輕量刑，地院未讓國民法官審理。一審認為陳女犯的是法定最輕本刑7年以上重罪，但令人同情，即使宣告最低刑仍偏重，依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑。

陳女不滿一審判決，上訴高院，稱法醫研究所的報告指父親身體有多處瘀傷，強調「不是我造成的」。

「說我連續3天打他，我有意見！」陳女堅稱只有在案發當天毆打父親，法醫的解剖鑑定指死者遭人毆打四肢、軀幹及顏面部，造成雙上肢大面積皮下組織出血及肌肉擠壓性損傷，檢察官控她「接續數日」徒手、持斷裂的椅腳毆父非事實。

高院法官質疑陳女非僅對量刑上訴，而是連犯罪事實都上訴，要辯護律師與陳女確定上訴範圍。律師打圓場，說當事人對於被說「數日毆父」耿耿於懷，盼法官改日再開庭，讓她與當事人確認辯論方向。

法官當時諭知一審因考量陳女照顧父親，偵查後期承認，才用刑法第59條替她減刑，如果她否認一審認定的事實，等於代表法院適用法律錯誤，因「情堪憫恕」而減刑的理由也不復存在，「可能往上判，妳懂嗎？」。

案經言詞辯論終結，高院今維持一審刑度，駁回陳女上訴。

陳姓女子長年照顧罹患肺腺癌的父親，2023年間認為父親不配合照料，失控下徒手、拿斷裂的椅腳橫條打死父親。資料照片。記者王宏舜／攝影
陳姓女子長年照顧罹患肺腺癌的父親，2023年間認為父親不配合照料，失控下徒手、拿斷裂的椅腳橫條打死父親。資料照片。記者王宏舜／攝影

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刑法 國民法官 離婚

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