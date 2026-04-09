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影／「台灣先生」谷月涵開車撞機車 因和解獲不起訴...肇事畫面曝
有「台灣先生」之稱的股市分析評論員谷月涵（Peter Kurz）去年4月開車行經北市中山區時，撞倒前方機車，女騎士受傷後提告傷害罪，中山警方通知谷月涵到案後函送法辦，不過雙方後來調解成功，女騎士撤告，台北地檢署今天處分不起訴。
肇事畫面曝光，只見谷月涵開車在民生東路二段外線車道，車速疑因過快沒注意到前方機車，直接「車頭撞車尾」，被害女子連人帶車倒地，模樣狼狽，事後送醫被診斷左側尺骨鷹嘴突有移位情形。
據了解，出生於紐約，但現已入籍台灣的谷月涵，憑藉深厚的學術背景與數十年對台股的深入研究，成為國際金融界極具影響力的外資分析師，因此獲美譽為「台灣先生」，不過也常常因為一些預測未能實現，被部分股民和網友戲稱為「反指標」。
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