聽命住持挪用公款逾7千萬！北投慈航寺女會計「虔誠向佛」獲緩起訴

台北市北投區慈航寺住持釋常禪法師，被控侵占信眾捐款逾7000萬元，士林地檢署依公益侵占罪起訴，請求法院從重量刑，而負責寺廟帳務的賴姓女會計因協助將公款挪至釋常禪個人帳戶，被依幫助公益侵占、使公務員登載不實等罪嫌送辦，不過士檢考量賴女無前科、坦承犯行，且多年來無償擔任會計人員，認定她虔誠向佛，因一時不察遭「不肖比丘」指示犯罪，今偵結予以緩起訴處分。

緩起訴書指出，賴女在慈航寺擔任會計人員，負責處理記帳、財務及出納事宜，自2018年3月起，賴女明知寺廟收入依規定不得轉入私人名義，卻仍聽從住持釋常禪的指示，將慈航寺名下第一銀行專戶內的公益款項，陸續轉至釋常禪個人名下的陽信銀行帳戶，供個人投資或放款給特定信徒。

為了掩蓋龐大公款流向私人口袋，賴女在2020年至2023年間，在每半年製作一次的「收支報告表」中玩弄文字遊戲，將實際上已匯入釋常禪私人帳戶的款項，在帳上虛構為慈航寺的「定期存款」，並將此不實報表呈報給台北市政府民政局備查，嚴重影響主管機關對於寺廟財務管理的正確性。

檢察官審酌賴女多年來是無償擔任會計，足見她宗教信仰虔誠，僅因一時不察，聽從不肖比丘指示而犯罪，考量她犯後態度良好且深表悔悟，並參酌手段、生活狀況、智識程度等，給予緩起訴1年處分，而條件是須在處分確定後6個月內，向指定機構提供100小時的義務勞務，並參加4小時的預防再犯暨保護被害人法治教育系列課程。