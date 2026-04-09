憲訓中心士官私事急離營 竟偽造假單 盜用公印罪遭訴

新北市五股區憲兵訓練中心學生第二大隊一位負責監廚的廖姓士官，去年6月11日近中午時分，因私人事務急欲離營外出，竟大膽潛入大隊辦公室，盜用分隊長及輔導長公印蓋假單，成功矇騙大門衛兵後下午再自行返隊。案經憲兵指揮部新北憲兵隊移送偵辦，新北地檢署依刑法盜用公印罪將廖男起訴。

起訴指出，廖男家住新北市蘆洲區，當天上午11時許，突然因為私人事務急著外出，不料卻未請示長官，在未經劉姓分隊長及李姓輔導長同意下，擅自前往大隊辦公室盜用長官公印，在請假（外出）報告單上蓋章，佯裝假單已獲上級批可。

同日12時55分，廖男持上述假單矇騙營區大門朱姓衛兵逕自離隊，直到下午13時30分許，才由不知情的朱姓廚師打開部隊北側門讓廖男返回隊上。

憲指部獲悉後，不敢大意展開清查，全面調閱國軍門禁雲憲訓中心人員進出紀錄、廖男偽造的假單、當時勤務連任務（勤務）調整規劃案及相關監視器畫面，比對廖男自白供詞及手機翻拍照片，確認查無其他影響軍機的貓膩。

由於廖男所為，同時涉犯刑法與陸海空軍刑法中，偽造其他相類證書、盜用公印及欺矇衛兵而通過其警戒處所罪，檢察官最後從一重依刑法盜用公印罪予以起訴。