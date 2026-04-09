醋勁大發殺男友判16年 受害母求償千萬精神慰撫金

新竹29歲林女懷疑35歲同居陳姓男友劈腿前女友，竟在陳男生日當天在床上持菜刀刺穿陳男心臟致死，新竹地院依殺人罪判處有期徒刑16年，陳母主張兒子遭殺害讓她承受白髮人送黑髮人的巨大痛苦，對林女提起附帶民事賠償1047萬餘元，新竹地院民事庭判賠277萬。

判決指出，林女與陳男自2022年起交往，感情多次分合。2024年6月13日陳男生日當晚，兩人先到新竹市某KTV飲酒唱歌，深夜返回同居處休息。凌晨林女向陳男索討擁抱遭拒後心生不滿，竟到廚房取菜刀藏於枕下，趁陳男熟睡時持刀刺向左胸與頸部，並在對方起身反應時再刺背部一刀。

陳男因頸動脈、心臟與肺部遭刺傷大量出血，倒臥床尾地板當場死亡。刑事部分，新竹地院先前已依殺人罪判處林女16年。

死者母親主張，兒子遭殺害讓她承受白髮人送黑髮人的巨大痛苦，並支出解剖、冷凍與喪葬費等46萬餘元，以及自身醫療費2670元，因此請求精神慰撫金1000萬元，加上其他損害合計求償1047萬。

法官審酌陳母與兒子母子情深，却因林女的侵權行為，致陳男驟然離世，喪失年輕、寶貴生命，陳母頓失所依，且需長期承受白髮人送黑髮人喪子傷痛，其精神上自至為痛苦。

法院審理認為，喪葬費與醫療費共47萬2630元屬必要支出，應全數賠償；至於精神慰撫金部分，考量死者年輕身亡、母子情深，但同時斟酌雙方學經歷、收入及財產狀況，林女案發時無工作、名下無財產且患憂鬱症，最後法官判賠精神慰撫金230萬元，加上喪葬費用等合計判賠約277萬元。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

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