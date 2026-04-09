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通緝犯地檢署拘留室「互換身分」差點騙過法警

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

吳姓女子及潘姓女子因涉及刑案被地檢署發布通緝，兩人都在高雄落網一併關在雄檢鎮靜室等候處分，吳女不願發監，向潘女提議互換身分，由她扮演潘女先繳罰金，等獲釋後再籌錢幫潘女辦保，所幸法警即時發現，在吳女步出地檢署時識破兩人計謀，兩女被法官依脫逃未遂罪各判徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，吳女因犯詐欺案，被苗栗地方法院判刑1年4月確定，但她發監執行未到，被檢方發布通緝；潘女則因毀損案件被判刑，同樣發監未到被發布通緝。

去年8月17日，吳女、潘女都在高雄落網，被解送至雄檢後，潘女被檢方准予易科罰金，吳女則等候發監執行，但吳女不願入監，她得知潘女無力繳納1萬元罰金，便提議可以「互換身分」，先由她扮成潘女繳錢，獲釋後再籌錢辦保。

潘女聽信吳女提議，兩人便在地檢署的鎮靜室內互換衣服，由吳女拿著潘女的身分證，向法警稱已經籌到保釋金，由法警受理辦保。

吳女扮演潘女成功繳完1萬元罰金後，正準備踏出地檢署時，被值班法警發現身分有異，當場識破兩人計謀，不僅無法步出地檢署，還多吃一條脫逃未遂罪。

高雄地方法院審理時，潘、吳兩女坦承犯行，法官認為兩女無視公權力行使，影響社會秩序及公權力執行，考量兩女沒有成功脫逃就被逮，危害不大，因此依脫逃未遂罪各判徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

高雄地檢署。圖／本報資料照
高雄地檢署。圖／本報資料照

通緝 高雄 苗栗

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