獲准請假卻提早離營 海陸留守主官擅離遭判刑1年

海軍陸戰隊警衛連許姓前士官長，擔任營區留守主官期間，雖獲准請假外出，卻未待核准時間屆至便擅自提早離營，放任營區勤務無人處理，事後遭憲兵隊移送法辦，法官審理後認定士官長觸犯陸海空軍刑法長官擅離部屬罪，判處有期徒刑1年，並須向公庫支付5萬元。

判決書指出，許姓士官長案發時擔任警一營警一連當日的留守主官，身為主官，對其應負之部隊管制與突發狀況應處職責理應知之甚詳，然而許男雖事前已獲准請假外出，卻在核准的請假時間尚未屆至前，便無正當理由擅自提早離開營區，導致其所負責之勤務陷入無人可處理的境地。

案經憲兵隊移送橋頭地檢署偵結起訴，法官審酌許男身為軍人卻擅離職守，實屬不該，但考量許男犯後坦承犯行，已有悔意，並綜合評估其犯罪動機、目的、手段及提早離營的時間長短，也考量許男目前已退役從事家具組裝工作且需扶養家庭等經濟狀況，依法量處有期徒刑1年。

橋頭地院法院認為，許男過去無犯罪前科，因一時失慮誤罹刑章，歷經此次偵審程序當知所警惕，應無再犯之虞，因此宣告緩刑3年，以啟自新，但為了讓他記取教訓，命其於判決確定起1年內，向公庫支付5萬元。全案仍可上訴。