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獨／男衝撞台中成吉思汗健身房！館長引網友留言求償百萬商譽損失 敗訴確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

網紅「<a href='/search/tagging/2/館長' rel='館長' data-rel='/2/138542' class='tag'><strong>館長</strong></a>」陳之漢。記者林伯東攝影／聯合報系資料照
網紅「館長」陳之漢。記者林伯東攝影／聯合報系資料照

台中市林姓男子前年5月間，前往「館長」陳之漢在台中市經營健身房應徵未果，同年6月間駕駛貨車衝撞健身房，未釀傷亡，一、二審認定林有殺人不確定故意，判刑5年8月，更一審則認定，林衝撞前有「有先看有沒有人」，無殺人不確定故意，改依強制、毀損罪，判刑1年6月，陳另求償場內損失13萬元，法院判賠確定，不過求償商譽損失100萬元部分，二審昨審結，認定陳提供的網友留言，無法證明商譽因此案受損，判免賠確定。

「館長」陳之漢在台中市北屯區經營的成吉思汗健身俱樂部，前年6月間遭林姓男子開車衝撞，1樓大門與地板磁磚嚴重破損，刑事部分更一審去年審結，依強制、毀損等罪，判林1年6月徒刑，其中4月可易科，民事部分，陳求償場館毀損部分，已由法院判林需賠13萬4075元確定。

陳之漢另外主張，此案經媒體報導、批踢踢實業坊（Ptt）等網路社群發酵後，網友留下「警告意味濃重」、「先請假避風頭避免遭殃，太恐怖了」等言論，導致舊會員恐懼請假、潛在會員卻步，嚴重貶損其商譽，依侵權行為，向林男求償100萬元。

台中地院審理時，林男否認有損害商譽，辯稱，Ptt論壇上的留言多為嘲諷行為本身，例如「租藍色雙門跑車來健身」、「司機還穿拖鞋有點搞笑」等，多數言論與健身房服務的「可信賴性」毫無關聯。

林男也說，檢視該場館的Google評論，消費者關注的皆是器材設備與服務品質，並未因衝撞事件影響入會意願，兩者間不具相當因果關係。

一審指出，企業的「商譽」是指其在經濟活動上的可信賴性，經檢視陳提出的網友留言，僅有表達「近期先請假避免前往」的意思，未提及要求退費、退出會員，也無人表示因此事件而改變加入會員的意願。

一審審認，現有證據難以推論成吉思汗的經濟活動可信賴性受到減損，陳也無提出其他事證，證明其法人設立目的，受到重大影響，產生無法以金錢量化的損害，認定求償無理由，駁回上訴。

陳之漢不服上訴台中高分院，二審昨天審結，仍維持一審認定，駁回陳訴請，判免賠確定。

台中市林姓男子前年5月開貨車，衝撞館長陳之漢在北屯區經營的健身房。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子前年5月開貨車，衝撞館長陳之漢在北屯區經營的健身房。記者陳宏睿／翻攝

台中市林姓男子前年5月開貨車，衝撞館長陳之漢在北屯區經營的健身房。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子前年5月開貨車，衝撞館長陳之漢在北屯區經營的健身房。記者陳宏睿／翻攝

健身房 館長 台中市

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