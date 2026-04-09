高雄婦餵野狗引發糾紛 誣告管理員一審遭判刑6月

許姓女子民國113年間在高雄市某公墓因餵食野狗與管理員發生糾紛，事後提告對方傷害及恐嚇危害安全。經橋院審理，認定許女虛構事實誣告對方，依誣告罪處6月徒刑。可上訴。

橋頭地方法院刑事判決提到，許女113年1月間騎乘機車到高雄市某公墓，與董姓公墓管理員因餵食野狗發生爭執，事後許女向員警稱對方有說「拿木棍把你打死」及持石頭作勢毆打等行為，使其心生畏懼並提出傷害及恐嚇危害安全告訴。

法官依許女陳述、證人證述、醫院診斷證明書及檢警偵辦紀錄等事證，認為許女陳述前後不一，隱藏雙方爭執原因，欲將其形塑為全然無辜、突遭惡害的被害人，且許女未讓員警檢視傷勢，卻在偵查中稱有給警察看，另在得知遭對方提起誣告後，又到醫院重開符合其指述的診斷書，而許女於偵查過程提出的傷勢照片，又與其向醫師陳述的傷勢部位不符。

法官依上述狀況及其他相關事證，認定雙方在爭執期間，該管理員並未出拳毆打或對其有恐嚇行為，許女仍虛捏前述不實內容提起告訴，以致該管理員遭偵查，雖事後不起訴，但許女行為已構成誣告罪。

另審酌許女所為耗費司法資源，並使該管理員身受刑事處罰危險，且許女犯後飾詞狡辯，未與對方達成和解，依誣告罪處許女6月徒刑。可上訴。