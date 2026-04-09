利慾薰心！北投慈航寺住持涉侵占逾7千萬公款 士檢起訴求重刑

台北市北投區知名寺廟「慈航寺」住持釋常禪法師，被控自2018年起，長期將信眾捐獻的油香錢、塔位及點燈等公款視為私人財物，接續挪用高達7044萬6105元進行個人投資、支付電視台建置費及私人借貸。士林地檢署偵結，痛批釋常禪利慾薰心，且至今未繳回犯罪所得，今依公益侵占罪提起公訴，並建請法院從重量刑 。

起訴指出，釋常禪自民國2006年起擔任慈航寺住持兼管理人，綜理慈航寺財務與事務，依據監督寺廟條例及慈航寺組織章程規定，住持除宣揚教義或興辦公益事業外，不得擅自動用寺廟財產，且收支盈餘嚴禁轉入私人名義之下，然而，釋常禪明知慈航寺在第一銀行北投分行的帳戶為公款專戶，竟基於公益侵占之犯意，指示賴姓會計將款項接續轉入他個人名下的陽信銀行帳戶。

檢方清查金流，釋常禪自2018年1月至2025年3月間，先後將高達9123萬餘元的公款匯入他私人活存及支存帳戶，並從中陸續挪用，其中，釋常禪在2023年間為支應與友人合夥的期貨投資方案，挪用1500萬元公款匯往指定帳戶；隨後在同年6月，以借貸與投資名義，挪用2000萬元支付給相關公司，作為建置電視台及公司運作費用。

另外，釋常禪還被控將公款轉作私人放款，長期出借給屏東東林苑及多名信徒，金額總計達上千萬元。

檢方還發現，慈航寺在2022年間進行屋頂防水工程，因工程瑕疵獲得廠商協議退款5萬6000元，釋常禪明知該工程款項是由寺廟公款支付，退款理應歸還慈航寺，卻指示廠商將該筆款項直接匯入他私人帳戶。

檢察官痛批，釋常禪身為慈航寺住持，本應清心寡欲並審慎管理公款，卻滿口佛理而利慾薰心，將信眾的供養視為個人金庫中飽私囊，惡性非小，偵結後依刑法公益侵占罪起訴，並聲請沒收法院先前已裁定扣押的財產，包括名下總價值逾千萬元的多張儲蓄型保單，以及位於新北市中和區、屏東縣等地的三筆土地。