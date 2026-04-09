名嘴罵徐巧芯「破格」不起訴 檢方採信：是華語非台語

去年7月26日大罷免投票結果全數否決，名嘴許維智在政論節目「三立inews」用台語指立委徐巧芯「食無三把蕹菜，就欲上西天」，男人若娶到這種女人這叫「破格」等語。台北地檢署今偵結，認為許提到的破格是指華語非台語，給予不起訴處分。

徐認為許的發言的內容不實指摘她是不檢點的婦人等私人事項，侮辱人格影響婚姻及家庭，逾越對民代表現工作的合理評論，提告公然侮辱、誹謗罪嫌。台北地檢署今偵結，認為許提到的破格是華語，給予不起訴處分。

許維智辯稱，「破格」在台語是失格、不適任的意思，但在華語是正面意思如「破格晉升」、「破格錄取」，表示徐巧芯超越這個等級，徐巧芯雖挺過罷免案，但事後發言態度過於狂妄，表達對政治人物風格不認同，他知道「破格」在台語有負面意思，所以用華語反諷。

檢方指出，教育部台灣台語常用辭典「破格」是指八敗星、掃把星，形容人在命理上有缺陷，長帶來霉運將事情搞砸，或是常說負面的言語，和華語中的「破格」意思不同。

檢方勘驗節目影片後認為，「食無三把蕹菜，就欲上西天」教育部台灣台語常用辭典指諷刺人不肯腳踏實地，妄想一步登天，許維智又說台灣台人娶到這種女人就是「破格」，如果用台語來講就很難聽，另許維智偵查期間未見指摘婦德之意。

檢方認為，許維智是針對立委身分、工作、罷免案中表現的綜合性評論，屬於可受公評之事，受憲法言論自由保障，縱然提婚嫁關係，有些微逸脫罷免案直接評論範疇，但難認損及社會名譽或名譽人格，犯罪嫌疑不足，不起訴處分。