成功嶺班長嗆役男「敢打1985就操死你們」！果真被申訴吃3罪

國軍示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

時任成功嶺302旅李姓中士教育班長負責管理軍事訓練役，仗著將退伍在中山室對役男恐嚇「誰敢打1985舉報我，我就操死你們」，事後國防部果真接獲1985申訴，還查出他命役男披另名下士有軍階的迷彩外套替他帶隊去倒垃圾、在營區賭博，法院依陸海空軍刑法3罪判他拘役110日，可上訴。

檢方查，李男（23歲）2024年12月29日在該連中山室內，朝軍事訓練役役男恫嚇稱「聽說有人想打1985舉報我」、「反正我也快退伍了」，並稱「誰敢打，我就弄你們」、「操死你們。」

此外，李男2025年1月10日擔任連值星班長，要負責帶隊至垃圾子母車清運，但因他無暇處理，竟然命另名陳姓軍事訓練役役男，要他穿上同寢賴姓下士有軍階的迷彩軍服，讓役男假冒成下士，替他帶隊完成垃圾清運工作。

檢方也發現，李男同年1月17日又在營區內以手機上網，登入「3A遊戲」、「戰神塞特」等網站，以拉霸賭博、線上儲值等，但後來賭輸虧損沒有獲利。

雖然李男曾當眾對役男恐嚇「誰敢打1985，我就弄你們、操死你們」，但國防部仍接獲1985國軍諮詢服務專線對李男申訴，經由302旅調查才曝光；李則於2025年3月16日退伍。

檢方傳訊李男、多名當時軍事訓練役男作證，並有李手機賭博紀錄、軍方調查等可佐，偵結依違反違反陸海空軍刑法3罪將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院認定李犯行明確，依犯陸海空軍刑法長官以恐嚇阻撓部屬申訴罪、公然冒用軍人服飾官銜罪，及在營區賭博罪等，各判他拘役50日、40日，及30日，3罪合併應執行110日，得易科罰金。