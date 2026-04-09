狗衝出來…騎士嚇到急煞自摔乘客也受傷 飼主認賠換緩刑

蔡姓男子前年3月間將狗狗放出屋外便溺，剛好江姓男子騎機車搭載印尼籍移工經過，突見狗狗閃避不及緊急煞車自摔，致2人均受傷，一審認蔡犯過失傷害罪處拘役40日，上訴二審後認罪，並與2人調解成立，法官改判拘役30日，緩刑2年。

蔡於原審矢口否認過失傷害，他辯稱，案發前他放狗狗自行出去上廁所，當時牠是被車禍嚇到才跑過來要回家，是江先摔倒，跟狗狗無關。

江表示，前年3月21日晚間7時26分許行經該住戶附近，就看到狗朝他的方向靠，所以他就煞車，然後就摔倒。他說，當時路面沒有凹凸不平，「阿飛」（外籍移工）坐在後座，也有看到狗，阿飛當時喊「狗狗狗狗狗」提醒他。

阿飛證稱，案發當時江騎機車載他行經該巷弄，狗狗衝出來到路面，機車就摔倒，他跟江都受傷。江因此頭部外傷併顏面擦挫傷、四肢多處擦挫傷，阿飛則左下肢擦挫傷。

檢察官於偵查中囑託台南市車輛行車事故鑑定會鑑定結果，認江駕駛普通重型機車，煞車失控摔倒，為肇事原因；蔡疏縱狗隻在道路上奔走，妨害交通，同為肇事原因。同時，蔡過失行為與江等2人受傷結果間有相當因果關係，蔡自應負過失責任。

台南高分院指出，蔡於原審審理時雖否認犯行，然於二審審理時終知悔悟而坦承犯行，且與2人均調解成立並當場賠償完畢，蔡犯罪後態度較原審已有不同，原判決於量刑時未及審酌此項有利於被告科刑情狀，量刑自非允當。法官改處拘役30日，緩刑2年。