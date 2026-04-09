快訊

有罪！爆陳時中、蘇貞昌「靠疫苗A了1億美金」 吳子嘉判8月定讞

房市交易冷到仲介撐不住！台中這1區淪重災 專家嘆：沒點實力只能賺時機財

買台股美股搭上AI列車！他股票庫存市值逾1千萬 操作手法不藏私

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大馬路驚見「血淋淋斷掌」！ 男子挨罰2000元

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市大里區德芳路上去年驚傳有1隻血淋淋「斷掌」，警方巡邏發現仔細看才確認是玩具假手，但因模樣逼真足讓民眾誤認、驚嚇，查獲遺落假手的陳姓車子後將他送辦；法院也認為，該假手足以驚嚇他人有危害安全之虞，依社會秩序維護法裁罰陳2000元，可抗告。

霧峰分局警員2025年12月14日中午12點多，巡邏經大里區德芳路3段69之1號旁的慢車道，驚覺路上竟然有一隻「斷掌」，外觀與成年人右手前肢、手掌非常相似，截斷處甚至還繪有血跡，模樣十分駭人。

警方調閱監視器發現，該「斷掌」是陳姓男子（38歲）開車經過時，自車頂掉落留在現場，研判是車主小孩玩耍時將假手放在車頂忘記取回。

警方考量，該塑膠假手模樣類似真的斷掌，看了讓人怵目驚心已有妨害安寧之嫌，依涉違反社會秩序維護法將陳男送辦。

台中地院指出，且該假手作工精細，當足使不知情周遭經過的用路人認為是人體斷肢而受到驚嚇，已足以驚嚇他人而有危害安全之虞。

中院審理後，依係違反社會秩序維護法第63條第1項第6款，以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞，裁罰陳男2000元。

大里區德芳路去年驚見一隻「斷掌」，警方仔細才確認是玩具假手。圖／民眾提供
大里區德芳路去年驚見一隻「斷掌」，警方仔細才確認是玩具假手。圖／民眾提供

台中 台中市

延伸閱讀

「神說」全台吸金45億！釀投資人血本無歸 主嫌判18年理由曝

台中一中街射氣球攤出怪招 老闆登大量猥褻文字...遭警上門送辦

三義觀光巴士酒駕肇逃 救護車攔下

彰化菜販毒駕撞死老婦 肇逃被逮

相關新聞

有罪！爆陳時中、蘇貞昌「靠疫苗A了1億美金」 吳子嘉判8月定讞

美麗島電子報董事長吳子嘉指控行政院前院長蘇貞昌、衛生福利部前部長陳時中「靠疫苗A了1億美金」，檢方依加重誹謗罪嫌起訴，一審判處吳8月得易科罰金之刑，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，全案定讞。

名嘴罵徐巧芯「破格」不起訴 檢方採信：是華語非台語

去年7月26日大罷免投票結果全數否決，名嘴許維智在政論節目「三立inews」用台語指立委徐巧芯「食無三把蕹菜，就欲上西天」，男人若娶到這種女人這叫「破格」等語。台北地檢署今偵結，認為許提到的破格是指華語非台語，給予不起訴處分。

鮑魚大亨鍾文智判30年5月跑了...友人開車助逃 法院判6月「免關」

經濟要犯連一鮑魚前董座鍾文智棄保潛逃，而鍾的同鄉友人鄭畯中、游致暐、馮建英開車協助鍾逃至宜蘭頭城，再讓鍾搭船偷渡大陸，檢方依藏匿人犯罪嫌起訴3人，台北地方法院今判決鄭6月得易科罰金之刑、游無罪，可上訴。另外，馮建英則在通緝中。

無線藍牙耳機待機仍耗電 嘉院認定重大瑕疵判退費

嘉義一名盧姓男子網購真無線藍牙耳機後，發現耳機在未使用狀態下仍持續耗電，多次送修仍無法改善而提告。嘉義地方法院審理認定，耳機出現異常耗電情形，已影響產品正常使用，屬於重大瑕疵，因此判決盧男可解除買賣契約並取回3212元價金。

利慾薰心！北投慈航寺住持涉侵占破7千萬公款 士檢起訴求重刑

台北市北投區知名寺廟「慈航寺」住持釋常禪法師，被控自2018年起，長期將信眾捐獻的油香錢、塔位及點燈等公款視為私人財物，接續挪用高達7044萬6105元進行個人投資、支付電視台建置費及私人借貸。士林地檢署偵結，痛批釋常禪利慾薰心，且至今未繳回犯罪所得，今依公益侵占罪提起公訴，並建請法院從重量刑 。

成功嶺班長嗆役男「敢打1985就操死你們」！果真被申訴吃3罪

時任成功嶺302旅李姓中士教育班長負責管理軍事訓練役，仗著將退伍在中山室對役男恐嚇「誰敢打1985舉報我，我就操死你們」，事後國防部果真接獲1985申訴，還查出他命役男披另名下士有軍階的迷彩外套替他帶隊去倒垃圾、在營區賭博，法院依陸海空軍刑法3罪判他拘役110日，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。