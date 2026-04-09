台中大馬路驚見「血淋淋斷掌」！ 男子挨罰2000元

台中市大里區德芳路上去年驚傳有1隻血淋淋「斷掌」，警方巡邏發現仔細看才確認是玩具假手，但因模樣逼真足讓民眾誤認、驚嚇，查獲遺落假手的陳姓車子後將他送辦；法院也認為，該假手足以驚嚇他人有危害安全之虞，依社會秩序維護法裁罰陳2000元，可抗告。

霧峰分局警員2025年12月14日中午12點多，巡邏經大里區德芳路3段69之1號旁的慢車道，驚覺路上竟然有一隻「斷掌」，外觀與成年人右手前肢、手掌非常相似，截斷處甚至還繪有血跡，模樣十分駭人。

警方調閱監視器發現，該「斷掌」是陳姓男子（38歲）開車經過時，自車頂掉落留在現場，研判是車主小孩玩耍時將假手放在車頂忘記取回。

警方考量，該塑膠假手模樣類似真的斷掌，看了讓人怵目驚心已有妨害安寧之嫌，依涉違反社會秩序維護法將陳男送辦。

台中地院指出，且該假手作工精細，當足使不知情周遭經過的用路人認為是人體斷肢而受到驚嚇，已足以驚嚇他人而有危害安全之虞。

中院審理後，依係違反社會秩序維護法第63條第1項第6款，以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞，裁罰陳男2000元。