「小商人」也貼文！嘉市長選戰升溫地下賭盤蠢蠢欲動 檢警調超前部署祭鐵腕

經濟要犯連一鮑魚前董座鍾文智棄保潛逃，而鍾的同鄉友人鄭畯中、游致暐、馮建英開車協助鍾逃至宜蘭頭城，再讓鍾搭船偷渡大陸，檢方依藏匿人犯罪嫌起訴3人，台北地方法院今判決鄭6月得易科罰金之刑、游無罪，可上訴。另外，馮建英則在通緝中。

2026-04-09 10:06