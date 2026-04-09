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「小商人」也貼文！嘉市長選戰升溫地下賭盤蠢蠢欲動 檢警調超前部署祭鐵腕
嘉義市年底市長議員選戰升溫，民進黨提名立委王美惠，藍白整合民調結果，民眾黨張啓楷出線參選，藍白聯盟對決綠營態勢確立；市議員選舉老將、新秀眾多，競爭更趨激烈，選情快速加溫，然而，選戰未鳴槍起跑，地下賭盤蠢蠢欲動，引發檢警調高度關注。網路名人「小商人」近日在社群平台發文，點名選情差距，甚至提及票數預測，內容指王美惠將讓張啟楷約2萬8千票，貼文一出迅速引爆討論，也引起警方高度警覺。
為防堵賄選與選舉賭盤介入，檢警調提前部署查賄。嘉市警察局日前舉辦專案講習，局長陳明志親自授課，全面強化第一線查緝能量，下達嚴辦賄選與暴力介入選舉的指令。
講習提出4大重點策略：首先，精準情資布建，鎖定高風險選區，全面掃蕩賄選與地下賭盤，追查不法金流來源；其次，導入科技偵查手段，強化網路巡查與假訊息查處能力，落實即時澄清與源頭追溯；第三，系統性掃黑防暴，嚴防幫派勢力介入選舉，同步監控新型態金流與虛擬資產流向；第四，整合跨機關查賄戰力，強化檢警合作機制，提升整體辦案效率。
陳明志強調，警察是維護法治最後防線，堅守行政中立，依法行政，「查賄沒有上限，也沒有底線」，不論對象背景，一旦涉及賄選、暴力或其他妨害選舉公平行為，必定依法嚴辦。此外，政府祭出高額檢舉獎金，鼓勵民眾提供線索。
針對縣市長候選人賄選，最高檢舉獎金500萬元；縣市議員200萬元，里長50萬元。警方強調，所有檢舉人身分嚴格保密，呼籲民眾踴躍舉發，共同守護選舉公平。
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