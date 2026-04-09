無線藍牙耳機待機仍耗電 嘉院認定重大瑕疵判退費

網路購物示意圖。圖／AI生成

嘉義一名盧姓男子網購真無線藍牙耳機後，發現耳機在未使用狀態下仍持續耗電，多次送修仍無法改善而提告。嘉義地方法院審理認定，耳機出現異常耗電情形，已影響產品正常使用，屬於重大瑕疵，因此判決盧男可解除買賣契約並取回3212元價金。

判決指出，盧男於去年4月11日透過電商平台購買一組真無線藍牙耳機，價格3212元。商品到手後，他發現耳機在完全未使用且功能關閉的情況下，電量仍每日減少約3％至5％，放置約三周後電量只剩約50％，顯示存在異常耗電問題。

盧男隨後依平台指示送往維修中心檢修，前後送修3次，但耗電問題始終未排除。他認為商品在收受時即存在缺陷，影響使用品質，遂依法解除契約並提起訴訟要求退還價金。

法院審理，無線耳機屬電子產品，除了收訊品質外，電池續航與耗電情形也是消費者在交易時的重要考量。若在未使用狀態下仍持續耗電，將影響每次使用時間與充電頻率，依一般交易觀念已屬於影響產品效用的重要品質。

法官認為，盧男購買耳機後不久即連續送修3次仍無法修復，足以認定耳機存在耗電異常的瑕疵，且瑕疵影響產品正常效用，難以達成原先買賣契約目的，因此屬於重大瑕疵。

電商平台未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀作聲明或陳述。

法院因此判決，盧男解除買賣契約有理由，電商平台應返還價金3212元，並自2025年10月2日起至清償日止，按年息5％計算利息。另訴訟費用1500元也由被告負擔。可上訴。