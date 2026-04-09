擔心BMI超標！海巡女下士「家中被詐百萬」想留營 多次竄改體檢表慘了

時任海巡署中部分署洪姓女下士為繼續留營，但擔心自己身體質量（BMI）超標，連續多年盜刻、盜蓋國軍高雄醫院醫務員印鑑，塗改體檢表上身高、體重及BMI，海巡發現後將她送辦、撤職；法院考量，洪女犯後坦承，其家中遭詐騙數百萬為協助家計，依偽造文書判她1年3月，緩刑2年，可上訴。

海巡署人才招募網公告，考選對象就體格部分要求，身高男性152公分至200公分，女性身高150公分至200公分；身體質量指數（BMI）男性為16.5至32，女性為17至26。

檢方起訴指出，洪女（27歲）為避免自己身體質量指數超標（BMI大於26）而遭判定不合格，2020年7月、2022年9月及2025年10月間，未經國軍高雄總醫院王姓醫護人員同意，竟偽刻其印章、塗改「體格分類檢查表」的身高、體重及BMI欄位，並盜蓋王姓醫護人員印文。

直到海巡署中部分署審查時，發現洪女數據異常，曝光後洪遭送辦、撤職；檢方訊時，洪坦承不諱。

檢方也認為，國軍人員體格檢查表是為全般掌握國軍現役官兵健康狀況，藉體檢早期發覺異常項目並即時矯治，以確保國軍戰力。

此外，國軍人員年度體檢結果，可作為體能鑑測、晉升及調職等人事運用依據，可見相關體檢報告是國軍醫院的醫官於法定職務上，依規定製作的「公文書」，偵結依陸海空軍刑法行使變造公文書罪嫌起訴她，該罪法定刑處1年以上7年以下徒刑。

台中地院審酌，洪女案發時為職業軍人，僅為讓自己能繼續留營擔任軍職，多次變造公文書損害軍方體格檢查表正確性。

中院說，念在洪犯後坦承，且其自稱因家中遭詐欺被騙數百萬元，為求繼續軍旅生涯協助家計才犯罪等一切情狀，依3個行使變造公文書罪各判1年，應執行1年3月，緩刑2年，期間交付保護管束，應向公益團體提供90小時勞務、參加法治教育2場。