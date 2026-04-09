台88故障車釀悲劇...婦下車放交通錐遭撞亡 曳引車司機判8月

台88快速道路往返高屏重要道路，車流量大。洪姓婦人行駛在台88內側車道時，發現汽車故障，下車擺放交通錐，遭後方曳引車司機李男閃避不及撞上，洪姓婦人當場死亡。屏東地院判李男過失致死罪，處有期徒刑8月。可上訴。

判決指出，2024年12月11日上午11時許，曳引車司機李男行經台88快速道路內側車道往潮州方向行駛時，遇到洪姓婦人汽車故障，洪婦將車停在內側車道，下車擺放交通錐時，李男閃避不及，當場撞上洪姓婦人，洪婦當場死亡。

洪姓婦人兒子提告曳引車司機李男，檢方將李男依過失致死罪起訴，屏東地院審理時，李男行車過失導致洪婦傷重死亡，造成親友心中永難彌補傷痛，所為實有不該，但考量李男始終坦承犯行，有和解意願，但未能與被害人家屬達成共識，參酌李男是事故肇事主因，洪姓婦人的汽車因故障停在內側車道為肇事次因。

判決指出，李男雖請求緩刑，但考量李男過失節非微，且迄今沒有取得被害人家屬寬恕，尚難准許緩刑，判李男犯過失致死罪處有期徒刑8月。可上訴。

汽車駕駛洪姓婦人開車行經台88時，汽車突然故障，下車擺放交通錐時，後方曳引車司機李男閃避不及當場撞上洪婦，法院判李男過失致死罪處有期徒刑8月。圖／資料照、翻攝畫面