台達電未進用足額原住民得繳309萬代金 指原民「失業率不高」敗訴

台達電子公司得標「新北市北區徵求民間參與節能路燈換裝暨維護案」等採購案，在政府採購履約期間進用的原住民人數未達原住民族工作權保障法標準，原住民族委員會命繳納309萬原住民族就業代金。台達電主張原住民失業率與整體失業率已相去無幾，提行政訴訟，台北高等行政法院判台達電敗訴，最高行政法院駁回上訴確定。

原民工作權保障法第12條第1項、第3項規定「依政府採購法得標之廠商，於國內員工總人數逾100人者，應於履約期間僱用原住民，其人數不得低於總人數1%。」、「未達第一項標準者，應向原住民族綜合發展基金之就業基金繳納代金。」

台達電2019年標得「行動綠視窗採購案」等採購案，履約期間內僱用員工總人數逾100人，但因進用原住民的人數未達標，必須繳納309萬5400元代金，台達電提訴願遭行政院駁回，改提行政訴訟。

台達電主張，2019年平均失業率為3.72%，原住民族失業率為3.96%，兩者僅差0.24%，相去無幾，是否應該為了0.24%的失業率而犧牲整個政府採購的公平、效率、功能與品質，限制人民基本權利，有待商榷。

台達電認為促進原住民就業的手段很多，如教育訓練、就業媒合等，即使要從得標廠商下手，也可以用提供誘因而非侵害基本權的方法，況且條文目的是要創造原住民就業機會，在原住民與一般民眾失業率差不多的情況下，規定所保護的利益，明顯小於得標廠商締約自由權、營業自由權、財產權與政府採購的目的。台達電也說，原住民身分員工招募頗困難，特別優先錄用具有原住民身分的求職者，也是對其他人「反向歧視」。

原民會則指台達電只以失業率作為區別對待的唯一標準，以偏概全。原民會表示，原住民族居於社會結構性劣勢地位，為保障他們的工作權、加速社會發展，才制定採購法、原民工作權保障法相關規定。

北高行認為，原民工作權保障法規定的目的是促進原住民就業、改善經濟與社會狀況，符合國際保障原住民族的精神，規定是為維護重要的公共利益，要求得標廠商於履約期間進用「1%」的原住民，比例不大，如未進用也可按每月基本工資為標準繳納代金代替，未過當限制得標廠商營業自由，判台達電敗訴。

最高行政法院維持北高行見解，駁回台達電上訴。