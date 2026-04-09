台達電敗訴 得繳原民代金309萬

台達電子公司得標政府採購案，履約期間進用的原住民人數未達原住民族工作權保障法標準，原住民族委員會命繳納三○九萬元原住民族就業代金。台達電主張原住民失業率與整體失業率已相去無幾，提行政訴訟，台北高等行政法院判台達電敗訴，最高行政法院駁回上訴確定。

原工法第十二條第一項、第三項規定「依政府採購法得標之廠商，於國內員工總人數逾一百人者，應於履約期間僱用原住民，其人數不得低於總人數百分之一」、「未達第一項標準者，應向原住民族綜合發展基金之就業基金繳納代金」。

台達電二○一九年標得「行動綠視窗採購案」等採購案，履約期間僱用員工總數逾百，因進用原住民人數未達標，須繳納三○九萬餘元代金。台達電提告主張，二○一九年平均失業率為百分之三點七二，原住民族失業率為百分之三點九六，兩者僅差百分之○點二四，是否應該為了百分之○點二四的失業率而犧牲整個政府採購的公平、效率、功能與品質，限制人民基本權利，有待商榷。

台達電認為促進原住民就業的手段很多，即使要從得標廠商下手，也可以用提供誘因而非侵害基本權的方法，況且條文目的是要創造原住民就業機會，在原住民與一般民眾失業率差不多的情況下，規定所保護的利益，明顯小於得標廠商締約自由權、營業自由權、財產權與政府採購的目的。台達電也說，原住民身分員工招募頗困難，特別優先錄用具有原住民身分的求職者，也是對其他人「反向歧視」。

原民會則指台達電只以失業率作為區別對待的唯一標準，以偏概全。

北高行認為，原工法的目的是促進原住民就業、改善經濟與社會狀況，符合國際保障原住民族的精神，要求得標廠商於履約期間進用「百分之一」的原住民，比率不大，如未進用也可按每月基本工資為標準繳納代金代替，未過當限制得標廠商營業自由，判台達電敗訴。最高行政法院維持北高行見解，駁回台達電上訴。