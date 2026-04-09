大法官要求修法 原民代金計算 拖4.5年未修

凱基人壽得標台中市地方稅務局採購案，因進用原住民族人數未達原住民族工作權保障法的標準，被追繳二九四萬餘元代金，凱壽採購金額僅一六四萬元，提行政訴訟。法官聲請釋憲，大法官認為條文過苛，二○二一年作出釋字第八一○號解釋，要求有關機關二年內修正，詎料至今未修法。中央社

凱基人壽得標台中市地方稅務局採購案，因進用原住民族人數未達原住民族工作權保障法的標準，原住民族委員會追繳二九四萬餘元代金，凱壽採購金額僅一六四萬元，「做了還賠錢」提行政訴訟。法官聲請釋憲，大法官認為條文過苛，二○二一年作出釋字第八一○號解釋，要求有關機關二年內修正，詎料至今未修法，案件仍纏訟。

凱壽（原中國人壽）二○一二年得標「公開徵求勘選租賃辦公室」採購案，公司雇用員工總人數逾五千人，但進用的原民人數未達原工法標準，被原民會課二九四萬元代金。台北高等行政法院質疑原工法第廿四條第二項規定「第十二條第三項之代金，依差額人數乘以每月基本工資計算。」違憲，聲請憲法解釋。

大法官認為以劃一的方式計算代金金額，特殊個案在計算所應繳納的代金金額超過採購金額，可能過苛，嚴重侵害人民財產權，也違反比例原則，立法者未設適當的調整機制，於此範圍內，有關機關應自二○二一年十月八日起二年內修正。完成修正前，有關機關及法院遇到顯然過苛的個案，依解釋意旨處置。

解釋出爐後，北高行認為原民會所課的代金為二九四萬元，遠超過一六四萬採購金額，判代金變更為五十四萬餘元。因金額差距過大，原民會上訴。

最高行政法院認為北高行未調查凱壽沒僱用足額原住民的問題，逕參酌同性質不動產租賃業約百分之卅三的淨利率，將代金變更為五十四萬餘元，違論理法則。最高行認為在還沒完成修法、沒有合憲的法令供審查計算前，要凱壽繳多少代金才「適法合憲」，是原民會的職權，且是否「過苛」待釐清，發回更審。

北高行更一審認為依照八一○號解釋意旨，本案確實過苛，因此撤銷原處分，要繳多少代金，原民會應另行審酌。

更一審另提醒，原民會在釋憲後訂定的「原住民族就業代金調整機制暫行要點」，只是「自我授權」，無裁量基準，未來原民會在計算代金仍會面臨挑戰。原民會不服敗訴，再次上訴最高行。