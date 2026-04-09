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遺產償債 曾志偉向已故製片追討 判邱瓈寬還

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

<a href='/search/tagging/2/香港' rel='香港' data-rel='/2/129704' class='tag'><strong>香港</strong></a>藝人<a href='/search/tagging/2/曾志偉' rel='曾志偉' data-rel='/2/102725' class='tag'><strong>曾志偉</strong></a>控已故製片、「寬姐」<a href='/search/tagging/2/邱瓈寬' rel='邱瓈寬' data-rel='/2/119154' class='tag'><strong>邱瓈寬</strong></a>恩師裴祥泉生前借款發行新片，卻未依約清償五七○○萬元，曾追加遺囑執行人邱瓈寬為被告，<a href='/search/tagging/2/台灣高等法院' rel='台灣高等法院' data-rel='/2/109571' class='tag'><strong>台灣高等法院</strong></a>更一審昨改判邱女給付全額，可上訴。圖／聯合報系資料照片
香港藝人曾志偉控已故製片、「寬姐」邱瓈寬恩師裴祥泉生前借款發行新片，卻未依約清償五七○○萬元，曾追加遺囑執行人邱瓈寬為被告，台灣高等法院更一審昨改判邱女給付全額，可上訴。圖／聯合報系資料照片

香港藝人曾志偉控已故製片、「寬姐」邱瓈寬恩師裴祥泉生前借款發行新片，卻未依約清償，提告請求裴的三名手足自遺產範圍連帶返還五七○○萬元，一審判敗訴，二審改判勝訴，判決被最高法院廢棄發回更審，曾追加遺囑執行人邱瓈寬為被告，台灣高等法院更一審昨改判邱女給付全額，可上訴。

曾志偉主張與裴祥泉合作「大頭兵」等八部電影，裴約定將盈餘分配給他，並於一九九九年四月十二日拿到收益後，簽借據、本票向他借用四千萬再發行新片，但是裴未清償；二○○三年三月十八日再簽借據、本票換約，總計借款五七○○萬元；裴過世後，欠款至今未償還，三名手足是法定繼承人，因此提告請求還款。

裴的胞妹裴祥麟認為曾志偉主張子虛烏有；胞兄弟裴祥雲、裴祥風則認為，曾主張裴祥泉未清償債務卻持續拍片，不合社會生活經驗，且為何多年來不追討，待多年後才結算、簽本票，甚至在裴過世三年才提訴訟，請求不合理。

一審認為曾志偉未舉證雙方有成立消費借貸、盈餘分配關係，且曾於簽立借據的時點並未入境台灣，判決曾敗訴。二審認定兩人有委任關係，約明由裴代曾收款、負責處理後續的事務，認定裴未返還五七○○萬元，曾有權請求交付，而裴的全體繼承人都沒拋棄繼承，判手足應還款。

案件上訴後，最高法院認為裴祥泉遺囑指定邱瓈寬為遺囑執行人，與遺囑有關的遺產涉訟，訴訟實施權應歸屬於遺囑執行人，並以遺囑執行人為原告或被告，當事人才適格，廢棄、發回更審。

曾志偉於更一審追加邱瓈寬為被告，主張邱女應在遺產範圍內給付五七○○萬元；更一審根據證人證述、本票、借據等資料，認定裴祥泉確實有簽立借據和本票給曾，雙方存有委任契約，並確認金額無誤。

更一審認為遺囑執行人有管理遺產並執行必要行為的職務，且裴祥泉遺囑記載「在我離開之後，將我所有的動產及不動產都給…，要記得還給朱延平跟曾志偉…，讓邱瓈寬為遺囑執行人」，改判邱瓈寬應在遺產範圍內給付曾五七○○萬元。

香港 最高法院 台灣高等法院 曾志偉 邱瓈寬

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