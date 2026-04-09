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宜蘭罷免案緊繃 村長姪子撕宣傳布條 違反選罷法

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

<a href='/search/tagging/2/宜蘭' rel='宜蘭' data-rel='/2/176274' class='tag'><strong>宜蘭</strong></a>大同鄉崙埤村將舉行村長<a href='/search/tagging/2/罷免' rel='罷免' data-rel='/2/122650' class='tag'><strong>罷免</strong></a>投票，圖為罷免小組日前舉行的說明會。圖／罷免行動小組提供
宜蘭大同鄉崙埤村將舉行村長罷免投票，圖為罷免小組日前舉行的說明會。圖／罷免行動小組提供

宜蘭大同鄉崙埤村因東峻礦場等開發案引發部落對立，罷免行動小組領銜人雅威．米尚發起罷免村長吳秉宗，將於四月廿五日舉行全鄉首宗村長罷免投票，隨投票日接近，雙方陣營最近情緒高漲，吳秉宗的姪子最近因撕毀罷免宣傳布條，遭警方依違反選罷法送辦。

崙埤村目前選舉人數為六二八人，依規定，若同意票多於不同意票，且同意票達到一五七票門檻，罷免案即告通過。

雅威．米尚指控，業者預計在崙埤村高達四百公頃的泰雅族傳統領域開採，將嚴重威脅水資源與生態根基，甚至擔憂引發骨牌效應讓更多礦場進駐。村民不滿村長吳秉宗在多次座談會中立場偏向業者，質疑其「行政中立」實為護航，遂發起罷免以守護家園。

村長吳秉宗強硬回擊，自己並未護航，直指這場罷免案是過去村長選舉留下的「選舉恩怨」，有心人士挾怨報復。

隨著投票日逼近，兩派人馬衝突愈演愈烈。三月廿九日傍晚，雅威．米尚住處外的罷免布條遭人惡意毀損。警方調查發現，涉案者竟是村長的三十六歲吳姓姪子。

吳男到案後坦承，因返家途中見到布條感到氣憤，才與姊夫臨時起意動手。雖然領銜人事後考慮對方村民身分有意撤告，但因毀損布條涉及公職人員選舉罷免法，警方仍依法函送宜蘭地檢署偵辦。

泰雅族 罷免 宜蘭

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