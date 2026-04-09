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教室牆裂、門窗全毀！2男大生2闖嘉縣廢校「試炸」遭押

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

周姓、余姓男大學生自製爆裂物，三日涉到<a href='/search/tagging/2/嘉義' rel='嘉義' data-rel='/2/147406' class='tag'><strong>嘉義</strong></a>縣竹崎鄉廢棄校舍引爆，現場破壞跡象顯示威力驚人。記者李宗祐／翻攝
周姓、余姓男大學生自製爆裂物，三日涉到嘉義縣竹崎鄉廢棄校舍引爆，現場破壞跡象顯示威力驚人。記者李宗祐／翻攝

周姓、余姓男大學生利用讀理工所學自製爆裂物，三日涉到廢校逾廿年的嘉義縣竹崎鄉光華村培英國小引爆，造成教室牆裂、門窗嚴重毀損，兩人被查獲後收押禁見；縣府教育處長李美華說，已責成代管單位對尚未活化的校區加強巡查、設定保全並強化門禁管制。

檢警查出，周姓與余姓男子為南部某大學理工科系的學生，疑沉迷線上軍事遊戲，透過網路買材料，製作爆裂物，由於其中一人家鄉在嘉義，選中竹崎鄉偏僻廢棄校園作為試爆地點，用類似引信方式引爆來觀察成果；先前首次試爆結果「差強人意」，三日再次引爆，威力強大，教室牆壁破損、窗框飛脫且磚塊散落一地。

巨響引起清明連假返鄉的村民注意，警方循線緝獲兩人依違反槍砲彈藥條例送辦，檢方以兩度試爆有再犯之虞聲押禁見，嘉義地院認定兩人涉嫌重大且有反覆實行犯罪、勾串之虞裁准。

中正大學工學院院長熊博安說，由爆炸威力可判定為中等以上的土製爆裂物近場爆炸，足以在室內或半密閉空間造成顯著爆壓破壞與火災，不過憑現場畫面無法反推出確切裝藥量；爆炸效果會受到爆炸位置、是否靠近牆角、容器約束程度、房間尺寸、門窗開閉狀態與建材老化程度影響。

面對閒置校舍問題，縣府表示，將持續推動空間活化與轉型，目前已有埤前校區成功轉型為長照據點等案例。

縣府說，未來將針對廢校校園進行全面盤點與分級管理，結合長照、社福與社區活動等功能，讓校園重新服務在地居民，確保公共空間不再成為安全死角。

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