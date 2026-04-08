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鄰居芒果越界掉落撿來吃挨告竊盜？ 律師搬民法打臉：告不成、是你的

聯合新聞網／ 綜合報導

律師指出，根據<a href='/search/tagging/2/民法' rel='民法' data-rel='/2/208577' class='tag'><strong>民法</strong></a>規定，果實自然掉落於私人鄰地，所有權即歸鄰地所有人。示意圖／ingimage
律師指出，根據民法規定，果實自然掉落於私人鄰地，所有權即歸鄰地所有人。示意圖／ingimage

鄰里間常因枝葉越界引發糾紛，但若鄰居樹上的果實掉進自家院子，撿來吃到底算不算偷？近日一名網友發文抱怨，鄰居家的芒果掉到自家土地上，他順手撿起來吃，竟遭鄰居揚言提告竊盜罪」。貼文一出，不僅引發熱議，更釣出律師出面解答，直言這不僅告不成，果實的所有權也確實屬於該名網友。

這名網友在Threads上發文，表示鄰居家種的芒果樹枝葉越過圍牆，結果芒果成熟後直接掉進他家院子。他不以為意地撿起來吃掉，沒想到鄰居發現後竟大發雷霆，揚言要對他提告竊盜。

原PO無奈表示：「身為一個資深職人，見過很多想佔便宜的員工，但沒見過連掉在地上的果實都想討回去的鄰居。」他更搬出法條反擊，認為這根本不是竊盜，而是「土地所有權的額外福利」，感嘆到底是芒果熟了，還是鄰居的法治教育還沒熟。

知名律師林智群也在臉書粉專分享此案例，並明確指出鄰居「真的告不成」。林智群解釋：「果樹跨過圍牆掉落的葉子，你要幫忙掃；掉落的果實，當然也是你的。」

事實上，根據我國《民法》第798條「果實自落鄰地」的規定：「果實自落於鄰地者，視為屬於鄰地所有人。但鄰地為公用地者，不在此限。」

不少法律系學生與網友紛紛直呼長知識了：「這根本是民法總則的經典考題啊！」、「原來這條法律在現實中真的用得上」、「自己的芒果樹不修剪，還好意思告人家」、「可以跟鄰居收落葉清掃費和場地租用費了吧」。

芒果 竊盜 鄰居 提告 民法 土地

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