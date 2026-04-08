調查局出動1082名調查官稽查物價 查訪727家廠商

為確保民生物資供應無虞防範不法囤積或哄抬，跨部會「物價聯合稽查小組」與各地方檢察署「打擊民生犯罪小組」於清明連假前後針對全台各地夜市、傳統市場、零售店面，以及塑料製品之上游供應鏈與製造工廠進行密集稽查、查訪。

法務部表示，上述期間內，調查局出動共計1082位調查官稽查達727家廠商，全力配合行政稽查；物價聯合稽查小組與各地方檢察署「打擊民生犯罪小組」也稽查、查訪達1376家廠商或攤商，展現守護市場交易秩序的決心。

法務部表示，針對清明連假期間的稽查結果，於收假翌（7）日召集跨部會物價聯合稽查小組進行研判，將持續溯源稽查，並針對塑料用品等關鍵物資規劃後續稽查時間與地點，嚴防任何形式的不法囤積或非法哄抬。

法務部說，為具體掌握各地物價波動情形，已建立嚴密追蹤層報體系，整合檢察機關、調查局、廉政署及物價聯合稽查小組的稽查資訊，務求即時採取因應對策，對於任何藉機囤積或哄抬價格，影響市場交易秩序者，所屬檢察機關將秉持從嚴速辦、嚴懲不貸之立場，依法偵辦。

法務部強調，民生物資穩定是社會安定的根本，呼籲業者切勿因國際原物料波動而心存僥倖從事不法囤積或哄抬，同時籲請國人共同監督，若察覺商家不合理漲價或非法囤積，可撥打0800-007007檢舉專線，共同守護民生物價。