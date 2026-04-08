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承租土地堆置逾千公噸廢棄物牟暴利 苗檢起訴5人求重刑

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗地檢署偵辦苗栗縣造橋鄉一起土地遭堆置廢塑膠混合物案件，發現黃姓、李姓男子透過賴姓仲介，承租造橋鄉多筆土地，不到1年收受堆置逾千公噸廢塑膠混合物牟利，案經檢方偵結，依違反廢棄物清理法對黃姓被告等5人提起公訴，另胡姓被告等8人則先後為緩起訴，當中黃、李、賴3人均分別求處2年6個月以上重刑，並聲請沒收不法所得。

苗栗地檢署表示，檢察官曾亭瑋指揮警政署保七總隊第三大隊，與環境部環境管理署中區環境管理中心合作，偵辦該起濫倒廢棄物案件，共查獲13名涉案犯嫌。

檢警查出，黃姓、李姓男子2人承租位於造橋鄉雙鶴山角處多筆土地及坐落其上的鐵皮廠房，提供作為堆置事業廢棄物地點，透過賴姓男子等3人仲介、引導載運地點，自111年6月至112年1月間，以每車次最新台幣10萬元代價，收受由胡姓、李姓、張姓等男子經營的4家環保企業社所交付的廢汽車座椅內皮革及海綿等廢塑膠混合物。

不法環保蟑螂集團在不到1年期間，共傾倒77車次，包含以太空包盛裝的廢塑膠混合物計52包，堆置於廠區土地內，面積達2198平方公尺，總重量約1500公噸，全案偵結起訴5人，另8人獲緩起訴。

檢方表示，起訴5名被告中，對於犯罪情節重大的黃男、李男因提供土地棄置大量事業廢棄物各4次、賴姓男子則仲介非法清除事業廢棄物2次，就被告每次犯行，均分別求處有期徒刑2年6月以上之刑，並向法院聲請對賴姓被告宣告沒收不法所得200萬元。

當地居民指出，這個塑膠廢棄物採露天堆置，和國道警察局第二大隊僅隔著一條馬路，堆置場周邊以鐵皮和混凝土塊作為圍籬，外人很難發現，所幸遭到查緝後，業者自行清除約1223公噸，否則面臨4日降下的豪大雨，大量積水可能無法及時退去，後果將不堪設想。

黃姓、李姓男子透過賴姓仲介，承租苗栗縣造橋鄉多筆土地及鐵皮廠房，收受堆置逾千公噸廢棄塑膠混合物牟利。圖／苗栗地檢署提供
黃姓、李姓男子透過賴姓仲介，承租苗栗縣造橋鄉多筆土地及鐵皮廠房，收受堆置逾千公噸廢棄塑膠混合物牟利。圖／苗栗地檢署提供

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