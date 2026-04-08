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台中銀掏空案開庭王貴鋒連傳4司機 欲證豪車無挪作私用

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活遭訴。新北地方法院今開庭，王一連傳喚4名公司公務車及私人司機，欲證明檢方起訴提及的豪車幾乎從未挪作私用。

王貴鋒今天總共傳喚4位目前仍在職或已離職的司機，包括在台中總行上班的楊姓公務車司機、台北分行負責新竹以北的劉姓公務車司機，以及前後任配置給王貴鋒專用的林姓、鍾姓私人司機。

4人證述時，供詞都相當一致，均表示都開過公司的勞斯萊斯，但絕大部分都是去接送貴賓或VIP客戶，還有部分是載送王貴鋒和客戶前往餐廳應酬，王貴鋒平時都有自己的座車，先後曾坐過邁巴赫S600、賓利和LEXES ML300。

但4人也都表示，多少都在載送過王貴鋒家人，包括王媽媽和王的妻小，不過大多數都是在私人司機來不及的情況下，才會由總務科室及王的秘書張彤淳臨時調度支援，頻率約每周或每月1、2次不等，頂多是固定接送小孩上下學。

4人指出，平時他們都被要求不准開勞斯萊斯接送王貴鋒家人，其中楊姓公務車司機有次剛洗車、打蠟完順便去接王，還被王責怪說自己要坐TOYOTA的七人座公務車，至於接送家人則是因為開勞斯萊斯太高調，怕影響家人安全而被禁止。

台中銀掏空案今開庭，遭起訴的前董事長王貴鋒（中）共傳喚4名公司公務車及私人司機，欲證明檢方起訴提及的豪車幾乎從未挪作私用。 記者蔣永佑／攝影
台中銀掏空案今開庭，遭起訴的前董事長王貴鋒（中）共傳喚4名公司公務車及私人司機，欲證明檢方起訴提及的豪車幾乎從未挪作私用。 記者蔣永佑／攝影

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