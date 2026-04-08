前特偵組發言人涉詐2.65億 張進豐出庭：這是民事糾紛

最高檢前特偵組發言人、律師張進豐與兒子張庭耀被新竹建商李力建設負責人李鴻章指控藉投資澳洲墨爾本土地詐財2.65億元，父子依詐欺、偽造文書罪起訴，台北地院今傳喚張進豐出庭，張作無罪答辯，表示「這是民事糾紛」。

張進豐表示，開庭前已向法院遞狀陳報這起投資案有依照規定執行合約內容，沒有如檢察官起訴書所載未依合約執行情事。

張進豐表示，如依照告訴人指述有詐欺、偽造文書的情形，澳洲是高度法治的國家「不法金額上億元的案子為何不在當地提告？」張說，告訴人有委任當地律師，經評估是純粹民事問題，否則刑事訴訟不用付裁判費「為何不提告刑事？」可見投資案無關刑事問題。

張進豐的律師表示，這件案子是張庭耀與告訴人的投資糾紛，張進豐並非行為人，對投資案也不知情。

承審法官表示，本案2023年即進入審判，因發函司法互助沒有下文，司法院對案子又有管考進度，如果澳洲方面再無回函，即進入實質審理。

檢方指控，張進豐是澳洲「EVERLAND」集團總裁，張庭耀是負責人，2018年4月張進豐夫婦宴請李鴻章及李的張姓親屬，席間，張庭耀表示將在澳洲成立集團，鎖定當地一處約2850平方公尺的土地計畫開發，邀李、張投資。

隔月，李、張受張庭耀之邀到墨爾本考察，同年7月4日與張氏父子簽買賣契約，議定各出資一半成立「Latrobe」公司，由張庭耀擔任負責人，檢方指控，事後張進豐父子以澳洲房產交易慣例、需簽立第二次投資契約等3度向李、張詐得合計台幣2.65億元的澳幣1325萬元。

李鴻章2019年6月請女兒向澳洲聯邦銀行調閱帳戶交易明細，發現土地在2018年9月即被墨爾本另一間開發商「Mirvac」買下，「Latrobe」自始未曾買地或開發，於是對張進豐父子提告。