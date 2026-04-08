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內政部首辦師資共識營 朝20萬防災士目標邁進

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

內政部今首度舉辦天「防災士師資共識營」，政務次長馬士元指出，隨著全社會防衛韌性備受重視，全國累計已逾11萬人取得防災士認證，他說，共識營在強化師資橫向聯繫與實務交流，透過優化培訓制度與教學品質，整合村里、企業及民間團體力量，積極朝20萬名防災士目標邁進，構築穩固的自主防災能量。

馬士元指出，受國際情勢變化及0403地震等重大災害影響，社會對防災意識顯著提升，防災士師資共識營重點在於彙整第一線教學回饋，針對不同職業團體與多元背景學員的授課需求進行制度優化。他強調，師資專業能力的與時俱進，是確保防災教育能落實於社區的關鍵。

全國目前培訓對象已廣泛納入村里長、保全人員、社工、移工、計程車司機及常備兵役人員，體現全民參與趨勢。內政部強調，未來將持續整合各界資源，厚植社區自主應變實力，透過建構更完善的培訓機制，政府將穩健達成20萬名防災士的目標，全面強化台灣面對各類災害的防衛韌性與應變速度。

內政部政務次長馬士元今天出席消防署主辦「2026年度防災士師資共識營」。圖／消防署提供
內政部政務次長馬士元今天出席消防署主辦「2026年度防災士師資共識營」。圖／消防署提供

內政部政務次長馬士元（見圖）今天出席消防署主辦「2026年度防災士師資共識營」。圖／消防署提供
內政部政務次長馬士元（見圖）今天出席消防署主辦「2026年度防災士師資共識營」。圖／消防署提供

內政部政務次長馬士元今天出席消防署主辦「2026年度防災士師資共識營」。圖／消防署提供
內政部政務次長馬士元今天出席消防署主辦「2026年度防災士師資共識營」。圖／消防署提供

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