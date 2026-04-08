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少開罰單…「警界彭于晏」私會酒駕男女友邀功 當庭認罪盼調解

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局黃姓員警綽號「分局彭于晏」被控去年6間取締來自高雄一對情侶共騎機車涉酒駕，僅對男子開單，漏開女友罰單，事後又到其下榻飯店內邀功，還將偵查報告及個資等上傳親友群組閒聊而訴，台南地院今開準備庭，黃坦承犯行外，當庭也表示願與當事人調解之意。

黃被訴貪汙治罪條例中的圖利罪及違法利用他人個資罪，黃坦承不諱且深表悔意，檢方建請法官酌情量處適當之刑。然而，黃目前正在停職中，另涉違法利用警用電腦查詢個資相關案，正由檢方偵查當中，黃也坦承犯行，很可能以追加起訴方式併案審理。

黃的律師認為，黃於偵查中自由，且不法利益低於5萬以下，建請法官依法減輕其刑，再依刑法59條減輕其刑，希望給予黃緩刑機會。律師也請求法院申請其警專等在校成績，作為量刑參考。

律師表示，黃警專畢業後擔任警察沒多久，在校表現即可反映其品性，再考量警專受訓與教學與一般教育單位不同，以培養警察為唯一目的，黃在校及任職表現良好，犯下本案是一時失誤。律師也說，一旦黃被褫奪公權，也將會依法免職，黃還年輕，無法再從事公職，實質上也是種懲罰。

同時，檢方對緩刑沒有意見，檢方認為若給予緩刑需附條件，如附義務勞役或公益捐。至於告訴人並未到庭，而由告代列席。法官指雙方有無調解，黃表示，有意願，告代也將與告訴人聯繫。

檢方起訴，黃於去年6月22日凌晨2時許，在台南中西區因執行擴大臨檢勤務，查獲廖騎乘機車後載同行石女並涉犯酒駕犯行，廖經酒測呼氣酒精濃度達每公升0.49毫克。

未料，黃因對石女頗有好感，在廖、石女在派出所等待警方完成警詢筆錄及解送地檢作業途中，黃指示不知情陳姓員警僅對廖開立紅燈右轉、酒精濃度超標、酒駕吊扣牌照舉發單共3張，且故意遺漏隱匿石女罰單，因而免繳6000元罰鍰。廖因涉犯公共危險罪嫌，遭單獨留置及移送地檢署複訊。

檢方表示，石女當日凌晨4時許自行離開中正所，返往下榻旅店門口處，再度恰遇甫下班的黃，2人在該處閒聊1個小時，隨後共同進入石女下榻旅店客房，至上午10時42分許才一同步出房間，黃單獨騎車離去。事後二分局受理檢舉並循線調查，同年月28日責由其他員警對石女補製舉發單。

檢方指出，黃於案發當天在派出所內利用手機，將廖身分證正面連同其酒精測定紀錄表拍照，陸續將照片分別傳送至家族成員群組及友人line群組，私下閒聊議論，甚至將另案涉犯詐欺案嫌犯的偵查報告翻拍照，傳送給友人閒聊。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院今上午開準備庭，黃姓警員坦承犯行外，當庭也表示願與當事人調解之意。圖／讀者提供
台南地院今上午開準備庭，黃姓警員坦承犯行外，當庭也表示願與當事人調解之意。圖／讀者提供

警察 高雄 台南

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