宜蘭大同首宗罷免案將投票氣氛緊張 村長姪子怒撕布條遭送辦

宜蘭大同鄉崙埤村因礦場開發引發部落對立，將於4月25日舉行全鄉首宗村長罷免投票。因雙方陣營情緒高漲，現任村長吳秉宗的姪子最近被發現涉嫌撕毀罷免宣傳布條，遭警方依違反「選罷法」函送法辦，讓這場捍衛傳統領域與選舉恩怨的攻防戰爆發火藥味。

這場罷免風暴源於東峻礦場等開發案，罷免行動小組領銜人雅威·米尚指控，業者預計在崙埤村高達400公頃的泰雅族傳統領域開採，將嚴重威脅水資源與生態根基，甚至擔憂引發骨牌效應讓更多礦場進駐。村民不滿村長吳秉宗在多次座談會中立場偏向業者，質疑其「行政中立」實為護航，遂發起罷免以守護家園。

地方耆老心痛表示，民國64年山區開礦曾導致土石流，當時房屋遭掩埋、農地盡毀的慘劇仍歷歷在目，居民不願後代子孫再次承受風險。對此，村長吳秉宗則強硬回擊，強調自己並未護航，直指這場罷免案是過去村長選舉留下的「選舉恩怨」，有心人士挾怨報復。

隨著投票日逼近，兩派人馬衝突愈演愈烈。3月29日傍晚，雅威·米尚住處外的罷免布條遭人惡意毀損。警方調查發現，涉案者竟是村長的36歲吳姓姪子。

吳男到案後坦承，因返家途中見到布條感到氣憤，才與姊夫臨時起意動手。雖然領銜人事後考慮對方村民身分有意撤告，但因毀損布條涉及「公職人員選舉罷免法」，警方仍依法函送宜蘭地檢署偵辦。

崙埤村目前選舉人數為628人，依規定，若同意票多於不同意票，且同意票達到157票門檻，罷免案即告通過。這場被視為環境保衛戰的投票，究竟是部落民意的集結？還是選舉恩怨的延伸？全台灣都在看。

大同鄉崙埤村4月25日將舉行全鄉首宗村長罷免投票，因雙方陣營情緒高漲，遭罷免的村長吳秉宗姪子最近被發現涉嫌撕毀罷免宣傳布條，遭警方依違反「選罷法」送辦，圖為罷免小組日前舉行的說明會。圖／罷免行動小組提供