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太超值！宜蘭1500坪老牌成衣廠法拍8510萬易主 紅磚屋翻倍成交

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

法務部行政執行署宜蘭分署進行清明連假後首場聯合拍賣會，買氣強勁，其中備受矚目的五結鄉將近1500坪的老牌成衣廠，在二拍時吸引4組人馬激烈競價，最終以8510萬元拍定；另有一處位於蘇澳的荒廢老紅磚屋，也因底價6萬7000元，入手門檻低，意外引發搶標。

位於宜蘭五結鄉國民南路、經營長達45年的「金Ｏ成衣工業有限公司」，因近年積欠房屋稅、勞健保費共計92萬餘元，且背負超過千萬元的民事債務，名下1483坪的廠房遭強制執行。該標的為地下1層、地上3層的透天建物，地理位置優越，緊鄰國道5號交流道，交通極為便利。

此案在3月初首拍時底價為9258萬元，因無人應買而流標，這次二拍底價大幅修正至7408萬元，折算每坪單價僅約4.99萬元，被房仲業形容為「都市傳說級」的低價。

優異條件吸引4組投資人進場，最終以8510萬元拍出，每坪單價仍維持在6萬元以下的超值水位。房仲分析，該廠房建物方正且產權完整，未來轉型物流中心或觀光工廠潛力巨大。

除大型廠房外，另外位於蘇澳岳明新村的一名旅外僑民欠稅百萬，宜蘭分署多次通知未果，對其名下房產進行法拍

該紅磚屋鄰近海岸線，屋齡已逾70年且現場呈現荒廢狀態，首拍底價定為6萬7000元，因入手門檻低，吸引2組人馬競標，最後以每坪10萬1888元拍定，溢價幅度相當可觀。

宜蘭分署表示，法拍程序不僅能挹注國庫稅收，也能讓閒置資產重新運用，分署定期「123」於每月第1周的星期二下午3時舉行聯合拍賣會，有意參與的民眾可留意官網公告，尋找適合又便宜的投資標的。

行政執行署宜蘭分署進行清明連假後首場聯合拍賣會，買氣強勁，其中備受矚目的五結鄉將近1500坪的老牌成衣廠，吸引競價，最終以8510萬元拍定，每坪大約6萬元。圖／行政執行署宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署進行清明連假後首場聯合拍賣會，買氣強勁，其中備受矚目的五結鄉將近1500坪的老牌成衣廠，吸引競價，最終以8510萬元拍定，每坪大約6萬元。圖／行政執行署宜蘭分署提供

行政執行署宜蘭分署進行清明連假後首場聯合拍賣會，買氣強勁，其中備受矚目的五結鄉將近1500坪的老牌成衣廠，吸引競價，最終以8510萬元拍定，每坪大約6萬元。圖／行政執行署宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署進行清明連假後首場聯合拍賣會，買氣強勁，其中備受矚目的五結鄉將近1500坪的老牌成衣廠，吸引競價，最終以8510萬元拍定，每坪大約6萬元。圖／行政執行署宜蘭分署提供

房仲 蘇澳 法務部 法拍

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