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從房產到虛擬幣全賣光！桃園拍賣會「賀成交」不斷 國庫進帳逾6656萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

法務部行政執行署桃園分署昨舉行「123聯合拍賣會」，受矚目的桃園區中正路旁商辦由抵押權人以5118萬餘元聲明承受、中壢區新街段近火車站土地也以1478萬餘元拍出，另由桃園地檢署囑託拍賣多筆涉詐虛擬貨幣也全數拍定，國庫進帳6656萬8000元。

本月拍賣會一大亮點為桃園地檢署囑託變價的虛擬貨幣。這批原屬於詐欺案被告所有的資產，包含22餘枚MAX幣、以及1769餘枚泰達幣和1萬8872餘枚泰達幣（USDT）分三標拍賣，現場競價氣氛熱烈，最終三標全數拍定，總成交價達60餘萬元；桃園分署強調，此舉展現執行機關配合檢方打擊詐騙犯罪、斷絕犯罪不法所得的決心。

在不動產部分，買氣同樣驚人！在拍賣標的中，受到關注的是位於桃園區中正路旁的商辦，因義務人積欠房屋稅及地價稅遭到拍賣；桃園分署指出，這棟商辦空間開闊，鄰近桃園核心區域，最後由抵押權人以5118萬3000元聲明承受，成為這次拍賣會金額最高的標的。

其次是中壢區新街段、靠近中壢火車站的一筆土地，同樣因積欠地價稅遭拍賣，雖然土地現況有建物占用，但因土地形狀方正、產權完整，最後仍順利以1478萬5000元拍出；桃園分署認為，這次拍定不僅有助實現國家債權，也兼顧不動產利用效益。

桃園分署說明，昨天登場的拍賣會先由政風室開場，進行反詐、反毒及交通罰單繳納宣導，提醒民眾遇有可疑詐騙可撥打165查證，若發現疑似施用毒品、行為異常者，也應提高警覺並通報警方。

桃園分署表示，本次拍賣會仍有部分土地、房屋尚未拍定，將留待5月5日聯合拍賣會續行拍賣，屆時還會釋出更多標的，呼籲有意投標的民眾把握機會，同時也提醒民眾參與拍賣之餘，仍應留意詐騙與毒品犯罪風險。

法務部行政執行署桃園分署昨舉行「123聯合拍賣會」，中壢區新街段、靠近中壢火車站的這筆土地，仍順利以1478萬5000元拍出。圖／執行署桃園分署提供
法務部行政執行署桃園分署昨舉行「123聯合拍賣會」，中壢區新街段、靠近中壢火車站的這筆土地，仍順利以1478萬5000元拍出。圖／執行署桃園分署提供

法務部行政執行署桃園分署昨舉行「123聯合拍賣會」，先由政風室開場，進行反詐、反毒及交通罰單繳納宣導，提醒民眾遇有可疑詐騙可撥打165查證，若發現疑似施用毒品、行為異常者，也應提高警覺並通報警方。圖／執行署桃園分署提供
法務部行政執行署桃園分署昨舉行「123聯合拍賣會」，先由政風室開場，進行反詐、反毒及交通罰單繳納宣導，提醒民眾遇有可疑詐騙可撥打165查證，若發現疑似施用毒品、行為異常者，也應提高警覺並通報警方。圖／執行署桃園分署提供

桃園地檢署 法拍

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