將誠確定汙染元凶遭起訴 水公司：將依法求償並已增設水中油監測儀

去年油汙染事件導致基隆、汐止逾10萬用水戶遭波及，基隆地檢署今天偵起訴乙級廢棄物清除業「將誠公司」游姓業者等9人，涉嫌非法私設廢油廢棄物處理工廠，並將含油汙廢水排入基隆河。水公司一區處表示，靜待司法判決，並依法求償。

台水公司去年針對受到影響的用戶，提出水費減免3度、若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度、如委外清洗水塔可憑證核銷等相關補償措施，損失恐上億元。

台水公司一區處副處長魏金龍表示，針對去年基隆河油汙染事件，基隆地檢署起訴將誠公司游姓負責人等，水公司靜待司法判決，並依法求償，水公司損失及要求償金額研議中。

油汙染事件後，台水公司加強水質把關作為，魏金龍說，加強基隆河上游水源巡查頻率，增加為每2小時巡查1次；八堵抽水站取水口更新既有攔油索外，再加設吸油棉等設備，強化阻隔汙染物能力。

水公司並在八堵抽水站、新山淨水場及暖暖淨水場，增設水質監測儀器、連續式熱嗅設備、總有機碳分析儀及水中油監測儀；新山淨水場及暖暖淨水場於淨水作業流程增加熱嗅實驗流程，加固淨水作業。