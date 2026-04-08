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越南籍看護嫌婦人太吵呼巴掌 女兒看到老媽臉頰紅腫氣炸提告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

越南籍阮姓看護前年7月起負責照顧患有帕金森氏症的徐姓老婦，阮女不耐老婦頻繁呼喚，趁機掌摑老婦右臉，徐婦趁機呼救，家屬氣炸爆警，阮婦被依傷害罪判刑5月，得易科罰金。

判決指出，阮姓婦人自前年7月起受雇擔任徐婦的看護，同年10月，徐婦因胰臟炎轉到高醫急診，由阮女全程陪同。

入院當晚，徐婦家人暫時離開病房，因老婦人患有帕金森氏症，疑似在急診不適頻繁呼喚，阮女疑似不耐徐婦呼喚，趁機將急診室的布簾拉起來，多次掌摑徐婦臉頰，並打電話給徐婦的家屬，揚言辭職。

當時視訊時，徐婦趁機對丈夫求援，許婦丈夫隨即打電話給暫離的女兒，趕回醫院查看，女兒看到母親臉頰紅腫，氣得報警驗傷提告。

高雄地方法院審理時，阮女否認施暴，辯稱徐婦臉上的紅腫是因為長期側躺壓在枕頭上所致，但法官不採信阮女說法，依傷害罪判刑5月，得易科罰金，可上訴。

高雄地院。圖／本報資料照
高雄地院。圖／本報資料照

看護 老婦

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