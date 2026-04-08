聯結車駕駛公司吸毒又開車上路...撞死緩撞車司機 二審仍判8年5月

聯結車駕駛林世傑（原名鍾世傑）去年在公司貨櫃屋吸食安非他命後仍駕車上路，行經國道一號南下69.9公里處，高速衝撞施工緩撞車，造成許姓駕駛身亡，一審國民法官庭依不能安全駕駛致人於死罪判8年5月徒刑，併科罰金10萬元，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

林世傑事駕駛聯結車司機工作約8、9年，他去年4月7日下午6、7時許於新竹縣湖口鄉公司貨櫃屋吸食甲基安非他命，隔天清晨仍駕駛聯結車上路，並於下午4時許行經國道1號南向69公里900公尺處，從最內側車道偏離駛向外側路肩，從後方猛撞停於路肩的緩撞車，當時許姓緩撞車駕駛正站在副駕駛車門旁與護欄間，慘遭夾擊重創送醫不治。

國道警方獲報到場後，採驗林世傑的尿液送驗，驗出安非他命濃度6880ng/mL、甲基安非他命濃度39424ng/mL，遠超過行政院公告限值，明顯毒駕。桃園地院國民法官庭一審認為，林坦承犯行，他未能省思毒駕的高度潛在危險性，漠視自身安危，罔顧用路人公眾安全，剝奪被害人生命，情節重大。

一審指出，許案發時毫無反應時間，根本沒有閃避或避免事故發生的可能，便遭夾擊死亡，被害父母痛失愛子，悲慟欲絕不是常人可忍受，終生傷痛難癒，依不能安全駕駛致人於死罪判8年5月徒刑，併科罰金10萬元。

林世傑不服科刑而提上訴，主張因心繫女兒及加上給前妻生活費、撫養費，才會以施用毒品抒解壓力，導致造成悲劇，長時間開車是因公司要求當日須送貨完畢，且他案發後坦承犯行，並願與家屬和解及賠償損害，且他持續抄寫佛經及誦經，迴向被害人，犯後態度良好，家庭支持仍在，具社會復歸可能性。

高院審理後，認為一審已經審酌各種情狀，並參酌相關科刑證據後量刑，沒有違背罪刑相當原則、比例原則，一審判決沒有誤認、遺漏、錯誤評價，應予以維持判決。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885