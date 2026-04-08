將誠公司廢油汙水分離術長期汙染基隆河 基市府不排除罰最高罰2千萬

去年油汙染事件導致基隆、汐止逾10萬用水戶遭波及，基隆地檢署今天偵起訴乙級廢棄物清除業「將誠公司」游姓業者等9人，涉嫌非法私設廢油廢棄物處理工廠，並將含油汙廢水排入基隆河。市府今回應，近日公布市府裁罰金額。據指出，市長謝國去年曾表示，如果證實將誠是元凶，考慮依水汙染防治法開罰最高2千萬元。

基隆市乙級廢棄物清除業「將誠公司」，涉嫌非法私設廢油廢棄物處理工廠，並將含油汙廢水排入基隆河。水公司抽取做為「原水」，導致10萬自來水用戶受影響。檢方偵查後，起訴將誠游姓業者等9人。檢方另起訴3家與將誠有業務往來公司共19人，涉嫌違反廢棄物清理法。

檢方指出，將誠公司在水源保護區私設地下工廠，非法處理廢油廢棄物，恣意偷排含有有害健康物質廢水，最後進入自來水系統，嚴重危害河川生態保育、環境衛生及國民健康，建請法院從重量刑，

謝國樑去年12月曾公開表示，如果證實將誠是元凶，考慮依水汙染防治法開罰最高2千萬元，基隆市政府做為水汙染防治法的主管機關，絕不寬貸。

市政府今天對基檢起訴將誠公司回應表示，此案基隆市政府與基隆地檢署緊密配合，並將會在起訴後2日內公布市府的裁罰。

檢警調查，35歲游男自父親學得廢油汙水分離技術並接手公司營運，在廠區內設置油水分離設備，收取台中港貨輪汰換機廢油、其他廢棄物清運業者廢油汙水後，由員工執行廢油汙分離，將無色無味且透明的廢汙水，利用深夜或大雨時，以車載或溢流、暗管等方式，長期偷排到碇內大排，再流入基隆河；有汙染性的廢油另外儲放在公司油槽，檢方去年查扣相關機具及油罐車。

檢方起訴指出，將誠把非法處理後的廢油出售給其他公司，處理過程中產生含有害健康物質廢水，在未經任何處理下排入基隆河，最後進入自來水供水系統，危害民眾用水安全。

將誠公司游姓負責人自父親學得廢油汙水分離技術並接手公司營運，在廠區內私設油水分離設備，涉嫌長期汙染基隆河。記者游明煌／攝影